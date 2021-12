Szczegóły mobilnego Intel ARC Alchemist DG2-128EU. Ten GPU zmusił NVIDIA do reakcji

Kilka dni temu prezentacji doczekały aż trzy nowe karty graficzne NVIDIA, które szybko zostały przetestowane i obudziły w nas jedno ważne pytanie – czy firma sobie żartuje? Ich wydajność bowiem nie zachwyca i zapewne będzie na poziomie nowych APU od AMD, ale wbrew pozorom, te nowe mobilne karty są dla NVIDIA kluczowe. Wystarczy tylko przypomnieć sobie o mobilnym Intel ARC Alchemist DG2-128EU i kartach AMD z GPU Navi 24.

Mobilnego Intel ARC Alchemist DG2-128EU

Intel ARC Alchemist DG2-128EU z pewnością trafi do laptopów z niższej półki cenowej wszelakiej maści, zapewniając bardziej oszczędnym graczom opcję grania w niższej jakości i płynności. Dokładnie to samo zapewnią ujawnione niedawno karty GeForce RTX 2050 i MX570 z procesorem graficznym opartym o architekturę Ampere oraz MX550 z GPU na bazie Turing. Jednak wspomniane DG2-128EU będzie najpewniej mierzyło się głównie z RTX 2050.

Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji, wedle których Intel przygotowuje swój procesor graficzny ARC Alchemist DG2-128 do walki w nowym segmencie na rynku mobilnych GPU. Nowym nie przez to, że dopiero co się wyłonił, a przez to, że firmy zapomniały o nim na kilka dobrych lat.

Pewne jest jednak, że już na początku 2022 roku AMD, NVIDIA oraz Intel powrócą na niego, rozpoczynając rywalizację między Navi 24, GA107 i właśnie DG2-128EU. Te będą miały ze sobą wiele wspólnego z podobnym poziomem TDP, 4 GB pamięci GDDR6 i 64-bitową magistralą na czele. Przynajmniej na rynku mobilnym, bo wersja stacjonarna karty z DG2-128EU może mieć już 6 GB GDDR6 na 96-bitowej magistrali i TDP na poziomie około 75 watów.

Wracając jednak do mobilnych propozycji Intela, DG2-128EU na bazie architektury Xe-HPG ma charakteryzować się TDP na poziomie 35 watów i maksymalnym PL2 (Power Level 2) rzędu 50 watów. Musicie też wiedzieć, że GPU DG2-128EU w wersji mobilnej będzie występowało w przynajmniej dwóch wariantach. Ten wydajniejszy będzie tutaj kluczowy, zapewniając 1024 rdzeni obliczeniowych i 4 GB pamięci GDDR6, podczas gdy ten słabszy zaoferuje nieco ograniczone GPU do 768 procesorów.