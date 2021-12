Ceny procesorów Alder Lake-S bez K. Sklep już je sprzedaje, a chłodzenia wyciekły

W ostatnich dniach doczekaliśmy się trzech nowych nieoficjalnych wiadomości na temat nadchodzących Core 12. generacji Intela. Wśród nich znalazła się zarówno oferta pewnego sklepu, jak i dokładne zdjęcia coolerów. Jednak zdecydowanie najważniejsze są domniemane ceny procesorów Alder Lake-S „bez K”, czyli tych o TDP rzędu 65 watów. Zanim wejdziemy w szczegóły, jako ciekawostkę można wspomnieć jeszcze o tym, że chipset H670 został najpewniej wycofany z planów Intela.

Kupno Intel Core i5-12400F w Peru na dwa tygodnie przed premierą i nowe chłodzenia

Choć procesory Alder Lake-S bez możliwości podkręcania zadebiutują dopiero 4 stycznia 2022 roku na targach CES, pewien sklep w Peru sprzedał serwisowi XanxoGaming jeden z nich. Mowa dokładnie o Core i5-12400F, który zaoferuje wyłącznie sześć rdzeni Performance (Golden Cove) z taktowaniem boost na poziomie 4,4 GHz. Wcześniej jego test został opublikowany na forach Bilibili, gdzie zdołał osiągnąć 684,7 punktów w teście jednowątkowym i 5000 punktów w sprawdzianie wielowątkowym w CPU-Z.

Przechodząc jednak do najważniejszego, Core i5-12400F został sprzedany za 910 zł (w przeliczeniu i po dodaniu 18% stawki VAT), co sugeruje poziom MSRP poniżej 800 złotych za wersję bez aktywowanego iGPU. W Polsce zapłacimy jednak jeszcze więcej przez wyższy VAT.

Możecie też podejrzeć zarówno opakowanie, jak i dołączone do zestawu chłodzenie RM1, które ujawnił również serwis Catsarestillpr1 (poniżej), mający dostęp również do RH1 z wybudowanym podświetleniem.

Ceny procesorów Alder Lake-S „bez K” – jest się czego bać? Prezentacji mamy doczekać się 4 stycznia, a premiery rynkowej dzień później

Nowe informacje na temat Core 12. generacji wieńczą przedpremierowe oferty w sklepie BestBuy w USA, które wskazały ceny większości nowych procesorów Alder Lake-S. Zapewnia to nam podgląd na strategię Intela co do pozycjonowania szeregu układów, których cena zaczyna się od 59,99 dolarów i kończy na 529,99 dolarach, obejmując całe spektrum rodziny – od układów Pentium po Core i9. Od razu możemy zauważyć, że cena różni się bardzo (nawet 20$) zależnie od aktywowanego iGPU.

Tak prezentują się ceny: