Materiały promocyjne Intel Core 12. generacji wyciekły. Core i5-12400F przetestowany

Serwis Videocardz uzyskał przedpremierowy dostęp do materiałów marketingowych nowych, bo 65-watowych procesorów w rodzinie Alder Lake-S. Mowa dokładnie o trzech układach – Core i3-12100F, Core i5-12400F oraz Core i7-12700F, z czego ten drugi został przetestowany, a wyniki z tych testów ujawnione na Bilibili.

Opakowanie, chłodzenie i specyfikacja trzech procesorów Alder Lake-S

Zacznijmy jednak od samych materiałów promocyjnych, które powinny zostać ujawnione oficjalnie 4 stycznia 2022 roku podczas konferencji Intela na targach CES 2022. Sprowadzają się zarówno do opakowań całej trójki procesorów, jak i slajdów z prezentacji, potwierdzających specyfikację. Dzięki nim wiemy, że Core i7-12700F zachowa heterogeniczną strukturę rdzeni, jak również specyfikację modelu -KF, a Core i5-12400F oraz Core i3-12100F będą jednymi z tych „tradycyjnych” procesorów z dostępem wyłącznie do rdzeni Performance na bazie architektury Golden Cove.

Tak więc, Intel Core i3-12100F zaoferuje 4 rdzenie i 8 wątków o maksymalnym taktowaniu 4,3 GHz. Core i5-12400F podbije te wartości do sześciu rdzeni P i tym samym 12 wątków, rozkręcając się do maksymalnie 4,4 GHz. Core i7-12700F będzie już zupełnie inną ligą, łącząc 4 rdzenie Efficient z 8 rdzeniami Performance (maksymalne taktowanie 4,9 GHz), co zapewni łącznie 20 wątków.

Procesor Intel Core i5-12400F przetestowany

Na tym moglibyśmy skończyć sprawę nowych procesorów Intela z TDP na poziomie 65 watów, ale mamy dla Was jeszcze coś specjalnego. Na forach Bilibili pojawiły się wyniki testów Intel Core i5-12400F, który w połączeniu z 16 GB DDR4-3200 i na płycie głównej B660M-N D4 zdołał osiągnąć 684,7 punktów w teście jednowątkowym i 5000 punktów w wielowątkowym.

Wypada więc świetnie na tle poprzednika (11400F) z kolejno 556,9 i 4334,4 punktami, Ryzena 5600X (odpowiednio 626,6 i 4621,9 punktów), czy nawet Core i7 11700K, którego wyprzedza w operacjach jednowątkowych (634,4 punktów). Z kolei w grze CS:GO i Red Dead Redemption 2 procesor Intel Core i5-12400F przewyższa konkurencję, ale w Shadow of The Tomb Raider dzierży „tylko” drugie miejsce.