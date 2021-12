NVIDIA zmienia plany. Nowego flagowca się doczekamy, ale na RTX 3070 Ti 16 GB poczekamy

Jak to bywa z plotkami i przeciekami, to co było „pewne” przed tygodniem, w następnym może być już przedawnione. Dziś mamy dla Was tego świetny przykład, bo o ile będziemy dawać wiarę w słowa najbardziej popularnych i skutecznych „leakerów”, NVIDIA ponoć opóźniła premierę GeForce RTX 3070 Ti, pozostawiając debiut nowego flagowca, czyli GeForce RTX 3090 Ti „w spokoju”.

Nowy RTX 3070 Ti opóźniony. RTX 3080 12 GB pod znakiem zapytania, a RTX 3090 Ti praktycznie pewny, czyli jak NVIDIA zmienia plany

Tak przynajmniej uważa znany zapewne każdemu „techmaniakowi” Igor Wallossek. Ten jegomość nie tylko regularnie i od lat zapewnia światu przedpremierowy dostęp do szczegółów nieujawnionych jeszcze produktów, ale też od czasu do czasu wskazuje na same daty premier. Według informacji, które zebrał „z wielu źródeł”, o ogłoszeniu nowego GeForce RTX 3070 Ti 16 GB za trzy dni, bo 17 grudnia, możemy pomarzyć.

Dla przypomnienia, ta karta graficzna zaczęła pojawiać się w przeciekach w ostatnich dwóch tygodniach. Miała dotrzeć na rynek już 11 stycznia, jako odpowiedź na karty graficzne Intela Arc Alchemist o bardziej pokaźnym pokładzie pamięci VRAM, ale teraz jej debiut został ponoć przesunięty na bliżej nieokreślony dzień lutego. O dniu ogłoszenia nie ma ani słowa.

To jednak nie koniec informacji, bo na Igor’s Lab znajdziemy też wzmiankę o również znanym nam modelu GeForce RTX 3080 12 GB, który wyciekał zresztą razem z RTX 3070 Ti, jako modele o podwyższonej pojemności dostępnej pamięci. Ponoć producenci nie wiedzą o nim za wiele, bo pierwotny plan ogłoszenia 17 grudnia spalił na panewce. Wedle spekulacji źródła, ten model może nie pojawić się szybko przez wysoką popularność obecnej wersji GeForce RTX 3080 z 10 GB GDDR6X.

Zestawienie nowych informacji zamykają te o nowym flagowcu w ofercie NVIDIA, czyli karcie konsumenckiej tak wydajnej, jak żadna inna. Mowa o GeForce RTX 3090 Ti, który ponoć rzeczywiście zostanie ogłoszony na targach CES 2022 (4 stycznia), a premiery rynkowej doczeka się 27 stycznia. NVIDIA w tej kwestii postępuje zapewne słusznie, bo popyt na tak drogie i tak wydajne karty nie jest aż tak wysoki, jak na słabsze modele, a w obecnej sytuacji niedoborów dla kieszeni firmy lepiej sprawdzi się wprowadzenie droższej karty.