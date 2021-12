Microsoft naprawił problem z dyskami na Windows 11. O wydajność możecie być spokojni

Kilka dni temu media na całym świecie rozdmuchały sprawę obniżonej wydajności dysków na najnowszym systemie Microsoftu. Na całe szczęście, jeśli i ty zauważyłeś ten spadek, to możesz już wyeliminować ten problem. Wreszcie bowiem Microsoft naprawił problem z dyskami na Windows 11, który dotykał nie tylko najwydajniejszych SSD zgodnych z protokołem NVMe, a tak naprawdę wszystkie dyski.

Najwyraźniej problem z dyskami na Windows 11 został zażegnany, a cała sprawa wyjaśniona, choć na testy ciągle musimy czekać

Na temat tego problemu wypowiadano się już przed trzema miesiącami. Microsoft nie naprawiał go jednak aż do dziś, czyli momentu, w którym do gry weszły media z całego świata, nagłaśniając sytuację i problem. Nie, żeby był on mały, bo wcale nie był. Jak pisaliśmy wcześniej, niektóre przykłady pokazywały, że z ponad miliona IOPS, wydajność zapisu spadła do ledwie 200000 IOPS w próbkach 4K, podczas gdy w Q32T16 z 4229 do 855 MB/s. Opóźnienie również wzrastało i to znacząco, bo prawie pięciokrotnie.

Przed kilkoma dniami problem z wydajnością dysków na Windows 11 był niejasny, ale dziś nie tylko otrzymaliśmy jego wyjaśnienie, ale też rozwiązanie na niego. Na całe szczęście Microsoft nie wydał poradnika, jak poradzić sobie z błędem, a postawił po prostu na stosowną opcjonalną poprawkę Windows Preview KB5007262 dla Buildu 22000.348. Tej możecie wypatrywać w menu aktualizacji. Trochę jednak na nią poczekacie, bo ma trafiać na systemy w regularny sposób dopiero w styczniu.

Dostaliśmy też wyjaśnienie, dlaczego spadek wydajności dotyczył tylko zapisu i gdzie dokładnie był pies pogrzebany. Okazuje się, że wielu z Was mogło w ogóle problemu nie uświadczyć, bo był on związany z włączonym dziennikiem USN, będącym częścią systemu plików Windows NTFS, która odpowiada za utrzymywanie zapisu zmian dokonanych na woluminie.

To właśnie ta funkcja, która domyślnie zawsze jest aktywowana na dysku C (systemowym), sprawiała, że dysk wykonywał niepotrzebne działania za każdym razem przy operacji zapisu. Stąd powód, dlaczego jedni doświadczali spadku wydajności dysków, a drudzy nie – wystarczyło testować go w formie drugiego dysku komputerowego. Ważne jest jednak to, że właśnie Microsoft położył kolejną cegiełkę do zbudowania solidnego, stabilnego i bezproblemowego systemu operacyjnego.