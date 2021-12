Kupienie GeForce RTX 2060 12 GB nie jest łatwe, ale to kwestia czasu… ponoć

Przedwczoraj miała miejsce najgorsza premiera karty graficznej NVIDIA. Powodów ku temu, dlaczego debiut GeForce RTX 2060 12 GB rozczarował, jest wiele, ale jeden z najważniejszych sprowadza się do jej dostępności i cen. Obie te kwestie mają jednak ulec poprawie.

Choć teraz oficjalne ceny, to tajemnica, a kupienie GeForce RTX 2060 12 GB jest utrudnione, sprawa ma się polepszyć po Nowym Roku

Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez serwis PC Gamer. Wedle niego kupienie GeForce RTX 2060 12 GB w grudniu będzie utrudnione, co zacznie ulegać poprawie dopiero pod koniec bieżącego roku. Wszystko przez samą produkcję, która ma wzrosnąć właśnie dopiero na przełomie grudnia i stycznia. To sugeruje, że w najgorszym wypadku dostępność tych kart wzrośnie w drugiej połowie stycznia.

W okresie świątecznym, to jedna z tych wiadomości, której nikt poszukujący przyzwoicie wycenionej karty graficznej z pewnością nie chciał usłyszeć. Jednak finalnie GeForce RTX 2060 12 GB wcale nie koncentruje się na graczach, bo nawet sami producenci reklamują je z myślą o górnikach kryptowalut.

Podkreśliła to informacja serwisu Tom’s Hardware, który dowiedział się od jednego z producentów, że „będzie to karta przeznaczona dla górników, więc zarząd nie będzie robił na nią specjalnie dużego nacisku medialnego”. Stąd m.in. brak wiadomości o premierze, czy podania oficjalnych MSRP, bo finalnie debiut RTX 2060 12 GB nie odbiłby się specjalnym echem w mediach, gdyby nie jego spekulowany przez długie tygodnie potencjał co do zapewnienia rynkowi karty graficznej specjalnie dla graczy.

Szkoda tylko, że choć na RTX 2060 12 GB kopać „się da” i to nawet przy zachowaniu dobrego stosunku wydajności do zużywanej energii, to daleko jej do karty idealnej do kopania. Wszystko przez pozostanie na poziomie 192-bitowej magistrali i 14 Gb/s GDDR6, co pomimo dwukrotnego zwiększenia pokładu VRAM, pozostawiło przepustowość na tym samym poziomie, a to właśnie ona jest ważna w kopaniu m.in. Ethereum.