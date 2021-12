Wydajniejsze GDDR6 Samsunga już u producentów. Trafią do kart graficznych nowej generacji?

Chociaż zwykle ogłoszenia nowych kości pamięci zwykle giną w biurach prasowych firm, bo zwyczajnie nie są warte uwagi bez konkretnych produktów, to tym razem zrobimy wyjątek. Nie bez powodu, bo tym razem mamy dla Was informacje, wedle których wydajniejsze GDDR6 Samsunga już są produkowane i gdyby tego było mało, trafiają w ręce producentów.

Te wydajniejsze GDDR6 Samsunga sprowadzają się do dwóch nowych układów o pojemności 2 GB każdy. Pierwszym jest 20 Gb/s wariant (K4ZAF325BC-SC20), a drugim znacznie bardziej imponujący 24 Gb/s (K4ZAF325BC-SC24). Łączy je to, że są zarówno nowe, jak i rozpoczęły swoją drogę w ręce producentów pokroju AMD, czy NVIDIA. To z kolei wskazuje jedno – nowe karty graficzne są na horyzoncie.

Wydajniejsze GDDR6 Samsunga nie będą pierwsze, które przebiją poziom 20 Gb/s w kartach graficznych. Najpewniej ten tytuł przypadnie Micronowi i RTX 3090 Ti

W teorii nie brzmi to jakkolwiek ciekawie, bo jak już wspomniałem, kości pamięci, to jedno – kluczowe są finalne produkty, które z nich korzystają. Na ten moment GDDR6 Samsunga występują w kartach Radeon RX 6000 i słabszych GeForce RTX 3000 w swoich 14 i 16 Gb/s wariantach. Przykładem karty korzystającej z tego pierwszego rodzaju pamięci, jest np. AMD Radeon RX 6700 XT, a z tego drugiego NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

Warto tutaj wspomnieć, że AMD postawiło wyłącznie na GDDR6, bo nawet we flagowym Radeon RX 6900 XT znajdziemy GDDR6 16 Gb/s na 256-bitowej magistrali. Jest to przede wszystkim podyktowane Infinity Cache. Z kolei NVIDIA w swoich wydajniejszych modelach RTX 3000 sięgnęła po 384-bitowe magistrale i GDDR6X, które posiadają transfer w okolicy 19/19,5 Gb/s, ale pożerają stosownie więcej energii i bardziej się nagrzewają.

To ostatnie nie ominie oczywiście nowych kości Samsunga, ale ich stosunek wzrostu transferu do energożerności będzie z pewnością niższy. GDDR6 20 Gb/s i GDDR6 24 Gb/s Samsunga z pewnością będą wykorzystywane przez karty AMD nowej generacji i najpewniej również NVIDIA w przypadku modeli średniej klasy lub tych mobilnych.

Są jednak szanse, że doczekamy się pierwszych kart z tymi nowymi GDDR6 szybciej, bo wedle przecieków zarówno AMD, jak i NVIDIA ma w planach odświeżenie swojej oferty na początku 2021 roku. Pewne jest jednak, że NVIDIA przebije poziom 20 Gb/s układów GDDR6 w konsumenckich kartach graficznych swoim RTX 3090 Ti, który ponoć wykorzysta kości 21 Gb/s Microna.