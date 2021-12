Nieoficjalna data premiery kart graficznych Intel Arc Alchemist. Najpierw doczekamy się dwóch modeli?

Jeśli wierzyć najnowszym nieoficjalnym informacjom, Intel był zmuszony przesunąć debiut wyjątkowego produktu, na który czekają gracze z całego świata w obliczu braków na rynku GPU. Dowiedzieliśmy się, że data premiery kart graficznych Intel Arc Alchemist została przesunięta i początkowo obejmie dwa modele, a przynajmniej tak wynika z przecieków udostępnionych na forach Expreview.

Wchodząc od razu w szczegóły, Intel początkowo miał wrzucić na rynek swoje karty graficzne w styczniu 2022 roku po ich ówczesnej prezentacji na targach CES 2022. Od dłuższego czasu krążyły jednak plotki, że firma rozdzieli premierę segmentu mobilnego i stacjonarnego, opóźniając ten drugi. Na ten moment trudno tak naprawdę wyselekcjonować prawdę od fałszu i wskazać najbardziej prawdopodobne scenariusze, ale pewne jest, że już 4 stycznia podczas konferencji na CES 2022 Intel rozwieje wszelkie wątpliwości. Zanim to jednak nastąpi sprawdźmy, co nowego wpadło do sieci na temat tych kart graficznych.

Data premiery kart graficznych Intel Arc Alchemist w marcu. Na pierwszy ogień mają pójść dwa modele, przecierając szlaki dla pozostałych

Czytaj też: Stało się – chłodzenia dysków SSD M.2 zaczęły przypominać małe karty graficzne

Na początek warto przypomnieć, że Intel potwierdził wprowadzenie na rynek swoich kart graficznych opartych na GPU Arc Alchemist w I kwartale 2020. Jednak firma nigdy nie sprecyzowała, czy mowa o wersjach na rynek desktopowy, czy mobilny. Podobnie jest z najnowszymi przeciekami ze wspomnianych forów, które… również tego nie wskazują, ale wspominają o dwóch najważniejszych modelach oferujących wydajność RTX 3070/Ti oraz RTX 3060/Ti w wersji z kolejno 16 i 12 GB pamięci VRAM (najpewniej GDDR6). Te karty mają zadebiutować, jako pierwsze.

Czytaj też: Czym jest Infinity Cache? To wręcz rewolucyjna cecha kart graficznych AMD

Finalnie jednak Intel ma oprzeć całą swoją ofertę na dwóch GPU – DG2-512 (SOC1) oraz DG2-128 (SOC2), przygotowując na ich bazie stosowne warianty. Zgodnie z najnowszymi plotkami Intel przesunie premierę rynkową swoich kart graficznych na koniec pierwszego kwartału, bo aż do marca. Wtedy zadebiutują ponoć karty z tymi dwoma wspomnianymi GPU. Ponoć partnerzy Intela (firmy pokroju MSI, ASUSa, czy Gigabyte, zajmujące się produkcją niereferencyjnych modeli) zaczęli już przyjmować pierwsze dostawy procesorów graficznych ARC Alchemist (DG2), aby zdążyć stworzyć własne karty.

Czytaj też: Tani zewnętrzny dysk SSD z czytnikiem linii papilarnych. Bezpieczeństwo i komfort gwarantowane

Reklama

Możemy się spodziewać, że na rynek wraz z modelami referencyjnymi pojawi się szereg niestandardowych kart graficznych na bazie GPU Intel Arc Alchemist, określanych też mianem DG2 i bazujących na architekturze Xe-HPG. Pewni powinniśmy być zwłaszcza trzech kart graficznych w segmencie stacjonarnym, choć podkreślam, że poniższe nazwy i sama specyfikacja nie jest oficjalna: