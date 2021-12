Galaktyka spiralna jak z obrazka. Astronomowie dojrzeli ją z odległości 230 mln lat świetlnych

Korzystając z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, obserwatorzy kosmosu dostrzegli UGC 11537. Ta galaktyka spiralna jest oddalona o 230 milionów lat świetlnych od Ziemi i wchodzi w skład gwiazdozbioru Orła.

Tego typu zdjęcia zazwyczaj mają co najmniej dwie zalety: są bardzo przyjemne dla oka i niosą za sobą garść naukowych informacji, które ułatwiają poznawanie tajemnic wszechświata. Nie inaczej jest w tym przypadku, ponieważ nowy obraz uwieczniony przez kosmicznego weterana umożliwia lepsze zrozumienie tego, jak funkcjonują czarne dziury ukryte w sercach galaktyk.

Przy trwającej ponad 30 lat misji, Kosmiczny Teleskop Hubble’a co jakiś czas zdaje się zbliżać do końca swojego działania. Wtedy jednak dochodzi do cudownych ozdrowień jego instrumentów, co z resztą miało miejsce przed kilkoma dniami. Po tym, jak teleskop musiał przejść w tryb bezpieczny, niedawno ponownie udało się przywrócić go do działania i uruchomić wszystkie cztery instrumenty, które powróciły do zbierania danych.

I choć za rogiem czai się już następca, gorąco wyczekiwany Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, to jest mało prawdopodobne, by jego kariera była tak długa i bogata jak w przypadku poprzednika. Tym bardziej, że niedawno NASA postanowiła o przedłużeniu kontraktu Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, który ma sięgać co najmniej 2026 roku.

Jeśli chodzi o obiekt niedawnych obserwacji, czyli UGC 11537, to wiemy, iż jest to galaktyka spiralna. Są one bardzo charakterystyczne i niezwykle powszechne, ponieważ szacuje się, że stanowią 3/4 obserwowanych galaktyk. UGC 11537 jest elementem gwiazdozbioru Orła i znajduje się około 230 milionów lat świetlnych od Ziemi. Z kolei Droga Mleczna, czyli nasza własna galaktyka, należy do nieco innej kategorii. Określa się ją mianem galaktyki spiralnej z poprzeczką.