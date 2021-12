Dla górników i dla graczy, czyli desktopowy GeForce RTX 3050 w dwóch wariantach pamięci

Ostatnio nieoficjalne wycieki na temat planów NVIDIA straciły znacznie na wiarygodności. Wprawdzie nie przez źródła, a trend firmy w przesuwaniu premier i prezentacji, ale niesmak pozostał i przez to coraz trudniej wierzyć w ewentualne debiuty, a tym bardziej poprawy sytuacji na rynku kart graficznych, w czym utwierdził nas RTX 2060 12GB. Trudno przejść jednak obojętnie obok tego, że możemy oczekiwać karty GeForce RTX 3050 w dwóch wariantach pamięci. Te mają ponoć zostać zaprezentowane 4 stycznia, a na rynek trafić 27 stycznia.

Wygląda na to, że doczekamy się GeForce RTX 3050 w dwóch wariantach pamięci – jednej „idealnej dla górników”, a drugiej (słabszej) dla graczy

Każdy wie, jak obecnie wygląda rynek kart graficznych. Nawet starsze modele podrożały do szalonych wręcz poziomów, a te nowe są wyprzedawane na pniu, kiedy trafiają do sklepów w normalnej cenie. Nie tyle przez graczy, ile przez górników kryptowalut, którzy chcą wykorzystywać je do m.in. kopania Ethereum. Tych jegomościów nie lubi zapewne każdy z nas, czyli zwyczajnych konsumentów, ale zdecydowanie innego zdania są firmy, bo dzięki górnikom powiększają swoje zarobki.

Czytaj też: Japońska firma pokazała 7-bitowe pamięci Flash z komórkami SONOS

Dlatego tak ważna wydaje się premiera kart z niższej półki cenowej pokroju Intel Arc A128/A256 (nazwa ciągle jest małą tajemnicą), Radeonów RX 6500, czy właśnie GeForce RTX 3060. Te dwa pierwsze modele (od Intela i AMD) mają występować w wersjach z 4 GB pamięci GDDR6 i wąskimi magistralami, co choć może nie wydawać się dobrą wiadomością, taką właśnie jest. Dzięki ograniczeniu obu tych parametrów, na kartach graficznych tej klasy kopanie zdecydowanie najpopularniejszej wirtualnej waluty ETH stanie się niemożliwe.

Czytaj też: NVIDIA zmienia plany. Nowego flagowca się doczekamy, ale na RTX 3070 Ti 16 GB poczekamy

Wcześniej dochodziły nas słuchy, że do tego trio niestety nie zaliczy się desktopowy GeForce RTX 3050 przez swoje 8 GB pamięci VRAM, ale wedle najnowszych informacji od @kopite7kimi, jest na to szansa. Przynajmniej połowiczna. Świeżutki przeciek wskazuje, że NVIDIA planuje wprowadzić na rynek dwa warianty RTX 3050 – jeden poniekąd dla górników, a drugi dla graczy. Powód? Różnica w pokładzie pamięci VRAM na 128-bitowej magistrali (8 vs 4 GB GDDR6), ale nie tylko.

RTX 3050

GA106-150, 2560FP32, 8G

GA106-140, 2304FP32, 4G — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 16, 2021

Czytaj też: Procesory Intel Raptor Lake i mobilny GeForce RTX 3080 Ti już w AIDA64

Jednak na tym się nie skończy, bo choć oba będą wyposażone w procesory graficzne GA106, to wariant 8 GB ma posiadać wydajniejsze GPU z 2560 rdzeniami CUDA, 20 RT i 80 Tensor, podczas gdy wersja 4 GB zaoferuje kolejno 2304, 18 i 72 rdzenie. Zapewnia to miejsce dla potencjalnego RTX 3050 Ti, bo różnica rdzeni CUDA między RTX 3060, a RTX 3050 wynosi prawie 1000 (3584 vs 2560). To z kolei oznacza, że aż trzy serie kart będą korzystać z tego samego GPU (GA106).