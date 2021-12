Goodram IRDM RGB 2x 8 GB 3600 MHz to pierwsze pamięci w ofercie producenta, które oferują podświetlenie. Jak sprawdzą się one w praktyce?

Specyfikacja Goodram IRDM RGB 2x 8 GB 3600 MHz CL18

Pamięci zapakowane są w duże pudełko. W środku są tylko kości pamięci. Warto też pamiętać o dożywotniej gwarancji, która z pewnością jest sporym plusem.

Pamięci DDR4 pracują z taktowaniem 3600 MHz i opóźnieniami CL 18-22-22-42-65. Do testów otrzymałem pakiet 2x 8 GB i co ciekawe tylko ten model jest dostępny w sprzedaży – może w przyszłości producent zaprezentuje też inne wersje. Nie mamy więc zbyt dużego wybory, ale modele 3600 MHz są jednymi z najczęściej polecanych i wybieranych.

Pamięci pracują przy napięciu 1,35 V. Ich wysokość wynosi 44,8 mm, więc są one wyższe od konstrukcji bez RGB, ale są niższe od części konkurencyjnych rozwiązań. Będzie to miało jednak znaczenie przy sporym chłodzeniu powietrzem czy AiO, którego chłodnica będzie nachodziła na elementy płyty głównej. Pamięci mają jeden profil XMP, które bez problemów działał na płycie ASRock Z690 Steel Legend przy Gear 1. Dodam jeszcze, że za same kości pamięci odpowiada Micron.

Pamięci oczywiście bardzo dobrze wyglądają. Podświetlenie z pewnością będzie widoczne w obudowie z oknem. Kolorami możecie sterować poprzez oprogramowanie producentów płyt głównych. Oprogramowanie ASRock prawidłowo je wykryło i sterowało. Dobrym wyborem jest też zastosowanie czarnego radiatora, który dopełnia całość.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K Chłodzenie MSI MAG CoreLiquid 360RH Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock Z690 Steel Legend Dysk Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Goodram IRDM RGB 2x 8 GB 3600 MHz CL18

Testy przeprowadziłem po włączeniu profilu XMP w BIOS. Wykorzystałem tutaj Cinebench R23 – test jednowątkowy i wielowątkowy. W przypadku 7-zip sprawdziłem ile trwa pakowanie 1353 plików o wadze 2,92 GB oraz 1 pliku o wadze 9,31 GB. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W Corona Benchmark i V-Ray Benchmark wykorzystałem testy udostępnione przez producentów. W AIDA64 sprawdziłem wydajność w 4 dostępnych benchmarkach.

W dalszym etapie sprawdziłem wydajność w 3DMark Fire Strike oraz Time Spy. Wykorzystałem także cztery gry działające w rozdzielczości 1920 x 1080. W Total War Saga: Troy wybrałem benchmark Siege i ustawienia Ultra. Far Cry 6 to również test wbudowany i ustawienia Ultra. W Civilization VI ponowanie ustawienia to ultra i wybrałem benchmark graficzny. W przypadku Shadow of the Tomb Raider ustawienia to Najwyższe, a testy przeprowadziłem w lokacji Kuwak Yaku.

Pamięci oferują więc dobrą wydajność jak na swoje parametry. Nie miałem żadnych problemów z ich kompatybilnością z płytą, ani stabilnością.

Podkręcamy Goodram IRDM RGB 2x 8 GB 3600 MHz CL18

Pamięci podkręciłem po zmianie napięcia na 1,45 V (1,5 V było niestabilne). Udało mi się tutaj uzyskać 4000 MHz przy Gear 1 i zachowaniu fabrycznych opóźnień. 4200 MHz było już niestabilne nawet przy Gear 2. Natomiast ten wynik jest naprawdę niezły i pozwala na zyskanie darmowej wydajności. Wyniki w takiej konfiguracji znajdziecie poniżej.

Wyniki są więc większe więc rzeczywiście OC przy zachowaniu Gear 1 i fabrycznych opóźnień pozwala na zyskanie na wydajności.

Test Goodram IRDM RGB 2x 8 GB 3600 MHz CL18 – podsumowanie

Goodram IRDM RGB 2x 8 GB 3600 MHz CL18 to z pewnością ciekawe pamięci, które warto rozważyć podczas zakupów. Mają one dożywotnią gwarancję oraz naprawdę nieźle wyglądają. Tutaj plusem jest podświetlenie, które wyróżnia kości w obudowie z oknem.

Nie miałem żadnych problemów z pamięciami na powyższej konfiguracji. Wyniki uzyskane w różnych testach są dobre, a pamięci możecie też podkręcić do 4000 MHz przy zachowaniu fabrycznych opóźnień oraz Gear 1. Dzięki temu zyskać jeszcze na wydajności. Warto więc zastanowić się na wyborem testowanych pamięci, które naprawdę nieźle sprawdziły się w praktyce i bardzo dobrze wyglądają. Dodam jeszcze, że ich cena wynosi ok. 389 zł, czyli są to też jedne z tańszych pamięci o takich parametrach oferujących dodatkowo podświetlenie.