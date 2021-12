HDMI CEC – sterowanie wszystkimi urządzeniami za pomocą jednego pilota

HDMI CEC to technologia ułatwiająca użytkowanie domowych sprzętów multimedialnych podpiętych pod telewizor. Menu na konsoli, dekoder, Apple TV, zestaw audio tym wszystkim możemy sterować z poziomu pilota od telewizora. Brzmi świetnie, działa dobrze, o ile działa. HDMI CEC to technologia użyteczna, ale nie zawsze działająca poprawnie. Podpowiadamy co zrobić, aby jednak zadziałała.

HDMI zapoczątkował cyfryzację telewizji

HDMI to przewód, który przeniósł świat telewizji w cyfrową erę. W swej pierwszej wersji został zaprezentowany w grudniu 2002 roku, czyli blisko 20 lat temu. Jednocześnie sam w sobie sprawia kłopoty za sprawą różnych standardów (chociażby HDMI 2.0 i HDMI 2.1), czy też przepustowości poszczególnych przewodów. Do tego dochodzi jeszcze kwestia samego wtyku, który jest spory i nie jest dwustronny jak USB-C, czy Lightning. Nic jednak nie wskazuje na to, aby w telewizorach i pozostałych sprzętach AV został wymieniony właśnie na Thunderbolt 4/USB-C, choć mogłoby to otwierać nowe możliwości i być ułatwieniem (nie w rodzajach kabli 😉).

HDMI to przesył dźwięku, obrazu, a nawet internetu oraz dodatkowych informacji i to w dwóch kierunkach pomiędzy urządzeniami. Wśród tych danych jest funkcja Consumer Electronics Control, która pozwala na kontrole nawet do 15 urządzeń za pomocą jednego pilota. Jeśli komuś się udało aż tyle podłączyć to czapki z głów. W rzeczywistości, choć standard jest i działa nieźle to nawet najbardziej zaawansowanym użytkownikom potrafi przysporzyć problemów.

Czym jest HDMI CEC?

One remote to rule them all!

HDMI CEC – nie oferuje zaawansowanej kontroli, ale w wielu przypadkach pozwala na bezproblemowe korzystanie z podstawowych funkcji poszczególnych urządzeń. Najlepszy przykład możemy sobie zrobić „telewizor Apple” – Mając pod ręką jedynie Siri Remote możemy uruchomić telewizor, amplituner (soundbar) oraz Apple TV za jednym przyciśnięciem i regulować głośność. Pozostałe piloty mogą zniknąć gdzieś w szufladzie. Jednocześnie przy takiej konfiguracji z powodzeniem Apple TV możemy sterować za pomocą pilota od telewizora, nawigować po menu, pauzować, odtwarzać. Pilot od telewizora pozwoli też na nawigację po menu konsoli do gier, czy podstawową kontrolę dekodera telewizyjnego.

W teorii wygląda to świetnie i w praktyce, gdy jest to odpowiednio skonfigurowane to również działa to dobrze. Bezproblemowe działanie zazwyczaj jest możliwe, gdy wszystkie urządzenia są połączone bezpośrednio do telewizora, każdy osobnym HDMI. Za sprawą wsparcia dla HDMI eARC, taka konfiguracja współcześnie jest całkiem rozsądna – możemy odtwarzacz Blu-Ray, konsole, Apple TV podłączyć do telewizora bezpośrednio, a i tak dźwięk w pełnej jego krasie odtwarzany będzie z poziomu amplitunera, soundbara. To też jedyne rozwiązanie przy większości współczesnych soundbarów, które posiadają tylko jeden port HDMI właśnie do podłączenia z telewizorem po porcie HDMI eARC. Tylko takie rozwiązanie oznacza plątaninę przewodów. Ułatwia to jedynie Samsung swoim modułem One Connect, ale ten znajduje się w tej chwili jedynie w telewizorach The Frame i wybranych modelach Neo QLED 4K i 8K.

Dlatego posiadając amplituner naturalnym rozwiązaniem jest podłączenie pozostałych sprzętów właśnie do niego, a następnie wyprowadzenie obrazu po HDMI. I tu zaczynają się schody. Ponieważ nie zawsze wszystko działa tak, jak powinno.

Jak skonfigurować sprzęty HDMI CEC, aby działały poprawnie?

Nie ma jednej sprawdzonej metody na poprawne działanie HDMI CEC. U różnych producentów telewizorów oraz urządzeń funkcja ta działa raz lepiej raz gorzej. Jest jednak duża doza prawdopodobieństwa, że opisana metoda będzie najbardziej skuteczna.

1)Aby rozpocząć swoją przygodę z HDMI CEC należy odłączyć wszystkie urządzenia HDMI od telewizora. Najlepiej, aby telewizor był zresetowany świeżo po wprowadzonych ustawieniach fabrycznych (ale nie jest to konieczne). Należy wyłączyć i włączyć raz jeszcze obsługę HDMI CEC (AnyNet, Bravia Sync lub inna nazwa w zależności od producenta).

2) Rozpoczynamy podłączanie poszczególnych urządzeń. Istotne jest to, aby robić to pojedynczo. Większość telewizorów gubi się, gdy na raz podepniemy wszystkie urządzenia pod HDMI. Należy robić to stopniowo.

3) W pierwszej kolejności dobrze jest podpiąć system audio do złącza HDMI ARC i upewnić się, że sterowanie głośnością w obu kierunkach działa poprawnie.

4) Następnie możemy podłączać kolejne urządzenia albo bezpośrednio do telewizora, albo do systemu audio. Za każdym razem upewniając się, że urządzenia te pojawiły się na liście i działają poprawnie.

W ten sposób jesteśmy w stanie podłączyć wszystkie urządzenia, ewentualnie też wykryć urządzenie, które sprawia kłopot. Na przykład może się okazać, że set-top-box, odtwarzacz blu-ray i konsola będą działały poprawnie przez HDMI CEC podłączone do amplitunera, a dekoder telewizyjny już nie. Niestety często, gdy sterowanie się nam wysypie będziemy musieli zrobić instalacje od początku.

Warto poświęcić czas na prawidłowe skonfigurowanie HDMI CEC, aby mieć ten problem z głowy i bezproblemowe działanie sprzętu. Odpowiednio ustawiony system nie tylko ułatwi nam sterowanie urządzeniami, ale też najpewniej zachęci na przykład resztę domowników do efektywniejszego korzystania z systemu domowej rozrywki.

HDMI CEC to świetna sprawa, która niestety nie została ujednolicona pod względem wykończenia widocznego dla użytkownika, przez co sprawia takie problemy i nie jest w pełni zrozumiała.