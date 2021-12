Czy Honda ustanowiła najbardziej absurdalny Rekord Guinessa dla kosiarek do trawy? Owszem i to dwukrotnie

Żeby docenić stojące za tym rekordem specyficzne poczucie humoru i ogromny dystans do siebie, jaki wykazała Honda (a przynajmniej tak przypuszczam) musimy poznać najpierw mały wycinek świata motoryzacyjnych memów, w których Hondy bardzo często przedstawiane są w następujący sposób:

Nie zagłębiając się w szczegóły: Hondy, a właściwie to głównie Hondy Civic, były bardzo często porównywane (w przypadku najnowszych modeli chyba już nikt tego nie robi) z kosiarkami do trawy ze względu na swoje małolitrażowe i wysokoobrotowe silniki, które poza kilkoma wyjątkami nie były jakieś strasznie mocne. Nikomu nie udało się chyba ustalić, czy internetowe memy z kosiarkami były głównym powodem stworzenia najszybszej kosiarki na świecie, ale wierzę, że ktoś w Hondzie postanowił kontynuować ten żart i odnieść się do niego w ten właśnie sposób.

Świat najszybszych kosiarek do trawy to bardzo interesujący zakątek motoryzacji

Pierwsza wersja wyścigowej kosiarki Hondy, czyli Mean Mower również ustanowiła Rekord Guinessa, jeśli chodzi o prędkość. W 2014 r., Piers Ward, dziennikarz brytyjskiego programu Top Gear, rozpędził Mean Mowera do 187 kilometrów na godzinę, bijąc tym samym poprzedni rekord prędkości – czyli 155 km/h – ustanowiony przez kosiarkę amerykańskiej firmy John Deere.

Tak, w tym absurdalnym wyścigu zbrojeń bierze udział więcej znanych producentów. Stihl na przykład, zlecił firmie Viking wsadzenie do swojej kosiarki silnika V8 z Corvetty. I nie był to bynajmniej najbardziej imponujący projekt kosiarki.

W tej zabawie uczestniczą też prywatne osoby. Rekord, który pobiła kosiarka Mean Mower 2 Hondy należał na przykład do Tony’ego Edwardsa, emerytowanego inżyniera lotniczego, który w ramach hobby zbudował sobie gokartokosiarkę z silnikiem o pojemności 1,3l (z Suzuki Hayabusy) rozpędzającą się do 230 kilometrów na godzinę.

Mean Mower V2 był szybszy o 12 kilometrów na godzinę – dokładny wynik zapisany w Księdze Rekordów Guinessa to 242,99 km/h. Przy okazji kosiarka od 0 do 100 mil na godzinę, czyli 160 kilometrów rozpędza się w 6,29 s. Jej sercem jest silnik ten sam czterocylindrowy silnik, który wykorzystano w pierwszej wersji, czyli 999 cm3 montowany w modelu CBR1000RR. Silnik został dodatkowo zmodyfikowany przez Team Dynamics, partnera Hondy w serii wyścigów BTCC. W Mean Mowerze V2 generuje on 200 KM i 116 Nm.

Mean Mower V2 potrafi też kosić trawę

Team Dynamics odpowiada zresztą za całość tego projektu, który musiał być zbudowany zgodnie z wymogami Komitetu Guinessa – wyścigowe kosiarki muszą być w stanie skosić trawnik, inaczej nie są kosiarkami. Bardzo logiczna zasada. Żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, specjaliści z Team Dynamics, starali się wykonać jak najwięcej elementów Mean Mowera V2 z jak najlżejszych materiałów, więc nawet ostrza koszące trawę wykonane są z carbonu.

Wykorzystano też wiele elementów wydrukowanych na drukarkach 3D – niestety nie udało mi się ustalić, czy pojemnik na trawę, który również jest wymaganym elementem przez Komisję Guinessa, to jakaś gotowa i produkowana seryjnie część Hondy, czy został on wydrukowany.

Sam pomiar odbył się na torze wyścigowym EuroSpeedway Lausitz (Lausitzring) w Klettwitz (Południowa Brandenburgia). Za kierownicą (bardzo ładną swoją drogą) Mean Mower V2 usiadła Jess Hawkins, która ma spore doświadczenie za kierownicą pojazdów wyścigowych. Poza tym jest kaskaderką, więc zapewne do pomysłu pobicia rekordu Guinessa na kosiarce do trawy podeszła bez większych emocji.

Żeby pobić Rekord Guinessa, potrzebne są dwa pomiary prędkości, z których Komitet wyciąga średnią. Ciekawe ile osób bez kaskaderskiego doświadczenia odważyłoby rozpędzić się do 242 kilometrów na godzinę na kosiarce do trawy więcej, niż raz. Chociaż John Piers mówił, że jego Mean Mower prowadził się zaskakująco stabilnie, więc może przesadzam.

Ciekawe, czy obecny rekord zostanie pobity już w przyszłym roku, czy będziemy musieli poczekać na niego trochę dłużej. A gdyby ktoś przy wigilijnym stole żartował, że wasza Honda to kosiarka do trawy, możecie użyć celnej riposty i odpowiedzieć, że Honda robi najszybsze kosiarki do trawy na świecie.