Tesla ma się czego bać? Aito M5 od Huaweia ponoć rozkłada Model Y na łopatki

Chociaż Tesla jest wręcz dzieckiem na rynku motoryzacji, to dzięki swojej innowacyjności i przepychaniu elektrycznego napędu, stała się dla wielu firm wzorem i wyznacznikiem pewnych standardów. Tak też Huawei, zamiast pozostać wyłącznie przy ujawnianiu szczegółów swojego SUVa Aito M5 i zachwalaniu jego możliwości, bezpośrednio wskazał, że ten BEV przewyższa Model Y Tesli. Przynajmniej wedle raportu CNBC.

Huawei pokazał Aito M5. To hybrydowy SUV przepełniony nowoczesną technologią w każdym calu

Słynąca przede wszystkim ze swoich smartfonów i afery z USA firma Huawei ujawniła nowe szczegóły na temat swojego nowego hybrydowego samochodu Aito M5. Według Yu Chengdong, zajmującego się w firmie Huawei klientami i rozwojem samochodowego biznesu, firma zaprojektowała Aito M5 zgodnie z wymaganiami jakości i wnętrza luksusowego samochodu za milion dolarów. Takie twierdzenia są zapewne spowodowane obecnością dwuwarstwowego i dźwiękoszczelnego szkła, co jednak również stosuje Tesla w ramach Tesla Glass.

Przestrzeń wewnętrzna pod kątem projektu i wielkości jest ponoć porównywalna z dużym SUV-em. Deska rozdzielcza zdominowana przez 15,9-calowy ekran 2K z HDR stanowi centrum całej kabiny, która rozświetla się zresztą rozbudowanym systemem podświetlenia i zyskuje na wizualnej przestrzenności za sprawą szklanego dachu.

Wbrew temu, co Aito M5 ma oferować, jego cena jest niższa od wspomnianego miliona dolarów. Ba, nawet znacznie niższa, bo w przedsprzedaży będzie dostępny w trzech wersjach w cenie od 250 do 320 tysięcy juanów po stosownych dopłatach rządowych, czyli w przeliczeniu od 160 do 205 tysięcy złotych. W grę wejdzie kolejno wersja z napędem na tył, jak i cztery koła.

Cały układ napędowy w wersji flagowej (najdroższej) połączy czterocylindrowy silnik spalinowy 1.5T w formie generatora energii. Ten będzie ładował 40 kWh akumulator z opcją ładowania bezpośrednio z wykorzystaniem ładowarki o mocy 7 kW. T w połączeniu z 56-litrowym bakiem zapewni zasięg do 1102 km wedle testów WLTC. Za napęd będą odpowiadać silniki synchroniczne z magnesem trwałym o mocy 365 kW i momencie obrotowym rzędu 675 Nm. Osiągi? W 4,4 sekundy do setki i w 1,9 sekundy do 50 km/h.

Dodatki do zestawu z samochodem

Aito M5 chwali się dodatkowo zaawansowanym systemem precyzyjnego chłodzenia olejem i przede wszystkim rozbudowaną sferą technologiczną. Interfejs tego samochodu wedle zapowiedzi zapewnia zaawansowane rozwiązania i inteligentne funkcje, „przewyższające wszystkie modele i firmy samochodowe”. Mowa o wspomaganiu jazdy na poziomie L2+, systemie infotainment z HarmonyOS, modułem NFC, Bluetooth, rozpoznawaniem twarzy, automatycznym logowaniem do HUAWEI ID, przełączaniem informacji o prowadzeniu pojazdu, aktualizacji mapy nawigacji samochodowej w czasie rzeczywistym, czy asystencie głosowym w trybie offline.