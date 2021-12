Zadebiutował pierwszy taki smartfon producenta. Oto składany Huawei P50 Pocket

Po kilku tygodniach oczekiwania i skutecznego podgrzewania atmosfery, Huawei P50 Pocket w końcu zadebiutował. To pierwszy smartfon typu clamshell w ofercie producenta, warto więc przyjrzeć się mu bliżej.

Huawei podrzucał nam w ostatnich dniach sporo zdjęć swojego nowego „składaka”, jednak zdecydowanie szczędził szczegółów jego specyfikacji. Na szczęście premiera P50 Pocket jest już za nami, więc możemy dokładnie sprawdzić, w co wyposażył go producent, a także przyjrzeć się całej konstrukcji, która choć nie była dla nas tajemnicą, nadal zachwyca.

Huawei P50 Pocket to nie tylko ładna obudowa

Nowy smartfon firmy przykuwa wzrok od razu i to właściwie niezależnie od tego, czy taki design nam się podoba, czy też nie. Urządzenie jest bardzo eleganckie i kobiece, z tłoczona obudową w metalicznych kolorach o konstrukcji typu clamshell. Jest to więc bezpośrednia konkurencja Galaxy Z Flip od Samsunga, bo i tutaj mamy smartfon z klapką. To oczywiście nie jedyne podobieństwo, ale trzeba przyznać, że Huawei postarał się, by urządzenie miało swój niepowtarzalny charakter.

Huawei nie omieszkał porównać swojego smartfona z tym konkurencji, pokazując nam jak ściśle ekran przylega do siebie po złożeniu, a to wszystko dzięki nowemu, autorskiemu zawiasowi, który wedle słów producenta, ma być wytrzymalszy i bardziej niezawodny niż ten u konkurencji. Taka konstrukcja pozwoliła też na zmniejszenie grubości urządzenia. Smartfon po złożeniu ma grubość 15,2 mm, zaś rozłożony – 7,2 mm. Waży 190 gramów. Jest więc kompaktowy i bardzo poręczny, idealny do schowania nawet w mniejszej kieszeni.

P50 Pocket wyposażono w dwa ekrany. Tak jak w modelu od Samsunga, mamy tutaj wyświetlacz zewnętrzny, umieszczony obok wyspy aparatów. Jest to okrągły panel OLED o przekątnej 1,04 cala i rozdzielczości 340 x 340 pikseli. Idealnie nada się do odczytywania powiadomień czy jako ułatwienie podczas robienia sobie selfie. Główny wyświetlacz, również OLED, po rozłożeniu ma przekątną 6,9 cala, rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz. W okrągłym wcięciu umieszczono aparat do selfie 10,07 Mpix. Z tyłu natomiast, na okrągłej wyspie, znajdziemy moduł główny 40 Mpix Quad Pixel f/1,79, obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix f/2.2 o kącie widzenia 120 stopni i aparat 32 Mpix (f/1.8; 30 mm).

Napędzi go procesor Qualcomm Snapdragon 888, oczywiście bez modemu 5G. Mamy natomiast Wi-Fi 6, NFC i Bluetooth 5.2. Do dyspozycji użytkownika będzie 8 lub 12 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. P50 Pocket z pewnością góruje nad modelem Samsunga w kwestii baterii, mamy tu bowiem pojemność 4000 mAh i obsługę szybkiego ładowania z mocą 40W przy pomocy ładowarki dołączonej w zestawie.

Dostępność i ceny Huawei P50 Pocket

Przejdźmy teraz do tych istotniejszych kwestii. Oczywiście podczas premiery podano również ceny smartfona, choć na razie te obowiązujące w Chinach. Za wariant 8/256 GB zapłacić trzeba 8988 juanów, czyli ok. 5770 zł. Jest też specjalny wariant Premium Edition w konfiguracji 12/512 GB za 10988 juanów (ok. 7050 zł).

Wedle informacji, Huawei P50 Pocket trafi też do sprzedaży w Europie, prawdopodobnie na początku 2022 roku. Wtedy też poznamy ceny, jakie będą u nas obowiązywać.