Huawei Watch GT 3 to doskonały wybór dla aktywnych użytkowników

Oferowane przez Huawei modele inteligentnych zegarków z serii Watch GT 3 oferują sporo nowości i przeznaczone są głównie dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

Watch GT 3 dostępny jest w dwóch rozmiarach koperty: 46 i 42 mm. Ten większy posiada akumulator o pojemności 455 mAh, która w pełni naładowana jest w stanie wystarczyć nawet na 2 tygodnie pracy bez ładowania. Mniejszy wariant (292 mAh) oznacza tydzień bez ładowania, co w przypadku inteligentnego zegarka i tak jest doskonałym wynikiem.

Huawei Watch GT 3 – zegarek dla ludzi aktywnych

Watch GT 3 jest pierwszą generacją z tej serii, która otrzymała aż osiem sensorów do monitorowania funkcji życiowych użytkownika. Zegarek potrafi monitorować nasze tętno (TruSeenTM 5+), poziom nasycenia krwi tlenem SpO2, temperaturę naszego ciała oraz oceniać jakość naszego snu. Na podstawie tych danych, wbudowany asystent Healthy Living Shamrock może doradzać nam w kwestii wykonywania ćwiczeń fizycznych, dzięki którym utrzymamy nasz dobry stan zdrowia. Oprócz tego asystent przypomina oczywiście o regularnym wstawaniu z fotela i piciu wody. Jeśli chcemy, może przypominać nam również o regularnym zażywaniu leków.

Osoby aktywne fizycznie docenią również inne zmiany, które pojawiły się w najnowszej odsłonie Harmony OS – mobilnego systemu, z którego korzysta Watch GT 3. Po pierwsze: nasze dane dotyczące aktywności zapisywane w Huawei Zdrowie możemy udostępniać innym, zewnętrznym aplikacjom. Nowy Harmony OS pozwala również na instalowanie aplikacji firm trzecich, dzięki czemu funkcjonalność GT 3 może być dodatkowo rozszerzona.

Najnowsza generacja serii GT może pochwalić się również obsługą dwuzakresowego GPS-a, który o wiele dokładniej ustala naszą pozycję, dzięki czemu może przydać się nie tylko podczas ćwiczeń, ale na przykład do znalezienia naszego auta na parkingu pod supermarketem.

Huawei Watch GT 3 nie posiada co prawda wbudowanej obsługi kart eSIM, ale pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych przez Bluetooth połączony z naszym smartfonem. Moim zdaniem jest to tzw. wystarczająca funkcjonalność, która nie obciąża dodatkowo akumulatora – o wiele bardziej wolę nie ładować zegarka przez 2 tygodnie, niż mieć drugi telefon na moim nadgarstku.

Oba rozmiary kopert wykonane zostały ze stali nierdzewnej, która ma bardzo uniwersalny wygląd, co jest jej niewątpliwym plusem. Tył koperty został wykonany z przyjaznego dla skóry polimeru, a sam ekran zegarka został pokryty szkłem 3D, delikatnie zakrzywionym na krawędzi i zabezpieczonym nanopowłoką, która chroni go przed zarysowaniami i tzw. palcowaniem. Całość dopełniają dwa przyciski funkcyjne – obrotowa koronka, która doskonale sprawdza się, jeśli chodzi o nawigację po menu i drugi, w pełni programowalny przycisk, do którego możemy przypisać najczęściej wykorzystywaną przez nas funkcję.

Wszystkie wersje Huawei Watch GT 3 dostępne są w oficjalnym sklepie Huawei. Ceny zaczynają się od 799 zł.