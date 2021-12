Galerie handlowe staną się hybrydowe. I to szybciej niż myślicie

Jak wynika z przewidywań konsumentów, w 2030 roku powszechne staną się hybrydowe galerie handlowe. Oznacza to coraz większe przenoszenie handlu do wirtualnego świata.

Za raportem w tej sprawie stoi Ericsson ConsumerLab. Jego autorzy poprosili konsumentów o ocenę 15 funkcjonujących w hybrydowej galerii handlowej obiektów, które dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej poszerzają zakres naszych doświadczeń fizycznych. Okazało się, że prawie 80% uczestników badania uznało każdą z 15 testowanych koncepcji za potencjalnie dostępną (choćby częściowo) do roku 2030.

Czytaj też: SenseGlove Nova zapewnia zmysł dotyku w wirtualnej rzeczywistości

Oczywiście trend przenoszenia handlu do sieci jest już widoczny od lat, ale rozwój technologii takich jak wirtualna rzeczywistość (VR), rozszerzona rzeczywistość (AR) oraz programowalne materiały sprawia, że proces ten może nabrać nowego znaczenia. Michael Björn, Dyrektor ds. Badań w Ericsson Consumer & IndustryLab sam zauważa, iż dostęp do specjalistycznych gogli jest rzecz jasna ograniczony, co może sprawiać pewne problemy. Z drugiej strony, tego typu sprzęt może być współdzielony, co powinno zwiększyć jego dostępność. Poza tym, możemy sobie wyobrazić, że z czasem jego ceny również się obniżą.

Galerie handlowe będą swego rodzaju pionierami we wprowadzaniu technologii związanych z AR i VR

35 procent biorących udział w badaniu konsumentów jest zdania, że rozwiązania technologiczne nowej generacji pojawią się szybciej w galeriach handlowych niż w naszych domach. Nie zgadza się z nimi jedynie 14 procent respondentów. Galerie handlowe od dawna są miejscami, w których stosowanych jest wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Możemy tam znaleźć kina, salony gier, sale koncertowe, kręgielnie, czy wiele innych tego rodzaju obiektów. W przyszłości najprawdopodobniej nadal będą pełniły podobną funkcję. stwierdził Björn

Czytaj też: Percepcja czasu w wirtualnej rzeczywistości jest zupełnie inna niż normalnie

Reklama

Jeśli chodzi o metodologię badań, to były one oparte na internetowych ankietach prowadzonych w październiku i listopadzie 2021 roku. Badania obejmowały zaawansowanych użytkowników technologii AR, VR oraz cyfrowych asystentów w 14 miastach na całym świecie. Jakie technologie mogłyby czekać na klientów galerii handlowych? W czołowej piątce ankietowani wskazali na: