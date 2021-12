iOS 15.2 pokaże historię serwisową Twojego iPhone’a

Najnowsza wersja systemu operacyjnego Apple, iOS 15.2, przynosi bardzo ciekawą nowość. Historia części i serwisów pozwoli nam sprawdzić, czy iPhone był wcześniej naprawiany, a także czy części są oryginalne.

iOS 15.2 pokaże historię serwisową naprawionych części iPhonie

Kupując smartfon z drugiej ręki, nie możemy mieć pewności, czy urządzenie nie było już naprawiane z powodu jakichś usterek, zwłaszcza, gdy poprzedni właściciel robił to w nieautoryzowanym serwisie. Jednak osoby decydujące się na zakup używanego iPhone’a nie będą musiały się tym martwić. Wraz z iOS 15.2 Apple daje użytkownikom swoich smartfonów możliwość zapoznania się z informacjami o naprawionych częściach w ich urządzeniu, dzięki sekcji „Historia części i serwisu”. Znajdziemy ją w Ustawieniach – Ogólne – Informacje, gdzie dostępna jest nowa sekcja opisująca historię części i usług bieżącego urządzenia, w tym czy są one identyfikowane jako oryginalne części Apple, linki do daty, kiedy usługa miała miejsce w Apple lub czy część jest nieznana i nie jest rozpoznawana jako oficjalny komponent Apple.

Warto pamiętać, że sekcja Historia części i serwisu pojawi się tylko wtedy, gdy coś wewnątrz iPhone’a zostało wymienione, inaczej nie będzie do niej dostępu. Jeśli w telefonie zostanie wykryta nieznana część, pojawi się specjalny wskaźnik ostrzegawczy. Dokładnie chodzi o komponent, który nie jest oryginalny lub był już używany w innym iPhone’ie lub nie działa poprawnie. Nie trzeba się jednak martwić, bo samo ostrzeżenie nie wpłynie na działanie smartfona, ma ono jedynie charakter informacyjny.

Sama sekcja na różnych modelach może inaczej wykrywać części. W przypadku iPhone’a XR, XS i nowszych dostępne będą tylko informacje o części baterii. Modele iPhone’a 11 zgłaszają szczegóły dotyczące naprawy baterii i wyświetlacza, a modele iPhone’a 12 i iPhone’a 13 – baterii, wyświetlacza i aparatu.

Dzięki tej funkcji nie trzeba już polegać na informacjach od sprzedającego, bo iPhone sam powiadomi nas o wszystkim. Jest to też świetny sposób na ukrócenie oszustw, jakich dopuszczają się serwisanci chcący oszczędzić na oryginalnych częściach.