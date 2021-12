Kolejna bolączka Windows 11. Tym razem podmienia kolor, wodząc nas za nos

Dbacie o aktualizacje Windowsa 11 i na dodatek posiadacie ekran z HDR? Jeśli od pewnego czasu zastanawiacie się, czy to najwyższy czas, aby wybrać się do okulisty, bo wzrok zaczyna płatać Wam figle, to spokojnie – jest na to znacznie pozytywniejsze wytłumaczenie. W skrócie? To Microsoft spartaczył.

Windows 11 zarzuca na nos użytkowników żółte okulary. Zdejmie je dopiero w styczniu

Nowy system już wydany, teraz czas na łatanie. Wiecie – tak żeby za rok, czy dwa dać mu szanse bez strachu o własne nerwy i pracę. Tym razem najnowszy błąd Windowsa 11 trapi wersję 21H2, co potwierdził już Microsoft, przyznając się do niego i wyjaśniając, że problem dotyka użytkowników pracujących w „niektórych programach do edycji obrazów i na niektórych wyświetlaczach HDR” w systemie Windows 11.

To wyjaśnienie wprawdzie nie tłumaczy tak gigantycznej firmy, ale pozwala nam lepiej zrozumieć powód, dlaczego taki błąd w ogóle wystąpił. Jeśli coś staje się problemem wyłącznie na konkretnym połączeniu oprogramowania i monitora z trybem HDR, to nie tylko jego doszukanie się jest utrudnione, ale też sama naprawa. Pozornie nie jest on wprawdzie aż tak niszczycielski, jednak jeśli ktoś zajmuje się montowaniem filmów, czy grafiką profesjonalnie, zamiana białego koloru w jasną żółć może skończyć się katastrofą przy projektach ASAP.

Ten problem występuje wtedy, gdy niektóre interfejsy API renderowania kolorów Win32 zwracają nieoczekiwane informacje lub błędy w określonych warunkach. Nie wszystkie programy do zarządzania profilami kolorów są dotknięte tym problemem, a opcje profili kolorów dostępne w ustawieniach systemu Windows 11, a w tym panel sterowania kolorami Microsoft, powinny działać poprawnie – czytamy w oświadczeniu Microsoftu.

Wprawdzie najczęściej obserwowanym objawem tego problemu jest sytuacja, w której jaskrawożółty odcień zastępuje białe obszary na ekranie, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Wedle testerów problem dotyczy tak naprawdę ogólnego dopasowania kolorów, z czego przypadek białego i żółtego koloru jest po prostu najbardziej widoczny.

Problem w tym, że w chwili pisania tego tekstu użytkownicy obecnie zmagający się z tym błędem, nie wydają się mieć żadnego obejścia problemu. Nie znamy też dokładnej daty naprawy w wykonaniu Microsoftu, ale wedle szacunków nastąpi do przynajmniej do końca stycznia.