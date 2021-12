Chiny skarżą się na satelity Starlink do ONZ: chińska stacja kosmiczna miałaby już z nimi dwie kolizje

To nie żart. Chiny wystosowały oficjalną skargę do Biura ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej (UNOOSA). W dokumencie możemy przeczytać, że z przyczyn bezpieczeństwa Chińska Stacja Kosmiczna zastosowała prewencyjne manewry w celu uniknięcia kolizji z satelitami Starlink.

W swojej oficjalnej skardze, Chiny wskazują na dwa takie wydarzenia – 1 lipca i 21 października br. Za każdym razem moduł chińskiej stacji kosmicznej był zmuszony do wykonania manewrów prewencyjnych w celu uniknięcia kolizji z satelitą Starlink Internet Services.

Kolizje z satelitami – ani Elon Musk ani firma SpaceX nie wydała jeszcze żadnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie

Na orbicie ziemskiej znajduje się już ok. 1800 satelitów Starlink, nic więc dziwnego, że stanowią one coraz większe zagrożenie dla pozostałych obiektów. Przypomnijmy, że w listopadzie NASA musiała odwołać jeden z planowanych spacerów kosmicznych z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS ze względu na zbyt duże zagrożenie dla astronautów spowodowane zbliżającą się chmurą kosmicznych śmieci – coraz bardziej powszechnego zjawiska na naszej orbicie.

Po tym, jak informacja o oficjalnej skardze skierowanej do ONZ pojawiła się w chińskich mediach, obywatele ChRL zaczęli masowo bojkotować Starlinki w mediach społecznościowych. Najczęściej padające obelgi określały satelity Elona Muska jako złom, czy wręcz jako broń.

Poruszenie w mediach społecznościowych minie zapewne szybciej, niż ONZ zdąży rozpatrzeć skargę Chin. Sprawa jest jednak dosyć poważna – rosnąca liczba zarówno śmieci jak i działających urządzeń (z których część w śmieci się zamieni) to coraz większy problem dla całego sektora kosmicznego. Miejmy nadzieję, że ONZ będzie w stanie rozwiązać ten problem. Najlepiej byłoby oczywiście co nieco posprzątać naszą orbitę. Chiny zdaje się nie miałyby nic przeciwko…