Nietypowa marsjańska współpraca. Chiński łazik przekazał dane do europejskiego orbitera

Mars Express to misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stanowiła ona swego rodzaju pośrednika dla łazika Zhurong, który przekazał zebrane dane, które trafiły następnie na Ziemię.

Łazik Zhurong został zaprojektowany tak, aby był w stanie komunikować się ze swoim orbiterem zwanym Tianwen 1. Problem w tym, że jego towarzysz nie jest w stanie podołać wszystkim założeniom, co sprawia, że przesyłanie danych na Ziemię stało się utrudnione. Z tego względu chińska i europejska agencja kosmiczna postanowiły nawiązać współpracę.

W jej ramach dane zebrane przez łazik Zhurong trafiły do orbitera Mars Express, który następnie dostarczył je naukowcom przebywającym na Ziemi. Być może w teorii nie brzmi to jak skomplikowane zadanie, jednak praktyka okazuje się znacznie trudniejsza. Zhurong może bowiem nadawać na częstotliwości, którą Mars Express jest w stanie wykryć, jednak ta sama zależność nie działa w drugą stronę. W efekcie łazik przesyła informacje, ale nie odbiera jakichkolwiek odpowiedzi.

20 listopada Mars Express przeleciał 4000 kilometrów nad Zhurongiem znajdującym się w obrębie Utopia Planitia. Wtedy też doszło do przekazania danych, które następnie pokonały 370 milionów kilometrów, by ostatecznie dotrzeć do stacji naziemnych European Space Operations Center. Stamtąd zostały one przekazane do Beijing Aerospace Flight Control Center.

Mars Express znalazł się około 4000 kilometrów nad łazikiem Zhurong

Zhurong to pierwszy chiński łazik, który wylądował na Marsie. Trafił on na miejsce w maju tego roku i zajmuje się badaniami obszaru zwanego Utopia Planitia. Przez dłuższy czas przekazywaniem zebranych danych zajmował się orbiter Tianwen 1, jednak rozpoczęcie misji naukowej dedykowanej dla tego orbitera sprawiło, że jego możliwości stały się ograniczone. W efekcie od listopada skupia się on na mapowaniu Marsa.

Jeśli chodzi o współpracę na linii Europejska Agencja Kosmiczna – Chiny, to łącznie przeprowadzono pięć testów mających na celu ocenę możliwości komunikacji pomiędzy Mars Express i Zhurongiem. Niestety, w przypadku 4 z 5 testów przekazane dane okazały się uszkodzone. Jedynie ten przeprowadzony 20 listopada zakończył się powodzeniem. a orbiter z powodzeniem zebrał 233 kilobajty danych i przesłał je na Ziemię. Mars Express znajduje się na orbicie Marsa od grudnia 2003 roku. W przeszłości dokonał on między innymi odkrycia metanu w tamtejszej atmosferze, przeprowadził mapowanie składu lodu polarnego i wykrył poszlaki świadczące o obecności wody podpowierzchniowej pod biegunem południowym.