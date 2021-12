Na Marsie znaleziono związki organiczne. Czy może za nimi stać życie pozaziemskie?

Łazik Perseverance natrafił na Marsie na związki organiczne. Stanowią one składniki budulcowe życia.

Związani z tym odkryciem naukowcy wczoraj przedstawili informacje na ten temat i wydali oficjalne oświadczenie. Okazuje się, że skały w kraterze Jezero, w obrębie którego działa łazik Perseverance, wielokrotnie wchodziły w interakcje z wodą, a niektóre z nich zawierają cząsteczki organiczne.

Co ciekawe, zanim w ogóle sześciokołowy pojazd wylądował na Czerwonej Planecie, stojący za tą misją eksperci zastanawiali się nad pochodzeniem skał tworzących obszar jego potencjalnych działań. Pojawiło się pytanie: czy znajdują się tam skały osadowe czy też magmowe? Ta pierwsze powstałyby za sprawą nieobecnych już systemów rzecznych, podczas gdy drugie – w związku z aktywnością jednego z dawnych marsjańskich wulkanów.

Oczywiście samo to, że na Marsie znajdują się związki organiczne, nie musi oznaczać, iż powstały one tam za sprawą biologicznego życia. Tego typu substancje mogą bowiem pojawiać się również w inny, niezwiązany z biologią, sposób. Zrozumienie, jakie procesy stoją za ich pojawieniem się w obrębie krateru Jezero będzie teraz jednym z kluczowych zadań, których wykonaniem zajmie się zespół badawczy związany z tą misją.

Związki organiczne znalezione na Marsie nie muszą być związane z tamtejszym życiem

Z 43 probówek, którymi dysponuje Perseverance, jak do tej pory wypełniono sześć. Ich sprowadzenie na Ziemię ma się odbyć w ramach misji Mars Sample Return. W ten sposób przebywający tu naukowcy zyskają dostęp do niezwykle cennych materiałów i będą mogli je zbadać znacznie dokładniej niż instrumenty, którymi dysponuje łazik.

Dolna część obrazu została wykonana za pomocą instrumentu RIMFAX, a czerwone linie ukazują połączenie cech podpowierzchniowych z odpornymi na erozję wychodniami skalnymi

Jeśli chodzi o kulisy zaprezentowanego wczoraj odkrycia, to kluczową rolę odegrał w nim instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals). Zidentyfikował on związki organiczne wewnątrz części skał, które należący do NASA łazik rozdrabniał przy użyciu swojego wiertła. Poza tym, substancje te wykryto również w pyle pokrywającym skały.

Kluczowym celem opisywanej misji na Czerwonej Planecie jest poszukiwanie dowodów na występowanie tam potencjalnego życia mikrobiologicznego. Łazik zajmie się poznawaniem geologii Marsa oraz zbieraniem informacji na temat jej przeszłego klimatu. Jego działanie ma też stanowić swego rodzaju wstęp do załogowej eksploracji czwartej planety od Słońca, co mogłoby nastąpić już w kolejnej dekadzie.