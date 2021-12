Amerykańska Marynarka Wojenna chwali się kolejnym udanym testem broni laserowej

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych pochwaliła się właśnie pomyślnym testem nowej generacji swojego wysokoenergetycznego systemu broni laserowej zamontowanego na pokładzie USS Portland (LPD 27).

Testy odbyły się w Zatoce Adeńskiej, między Jemenem a Somalią. Wiązka laserowa wystrzelona z USS Portland uderzyła i zniszczyła pływający cel testowy. Testowaną bronią był Solid State Laser-Technology Maturation Laser Weapons System Demonstrator (LWSD) Mark 2, który w przyszłości ma zostać zamontowany na większości jednostek amerykańskiej Marynarki Wojennej stacjonujących w rejonie Zatoki Adeńskiej.

Wybór miejsca testów nie jest zresztą przypadkowy. Zatoka Adeńska to akwen oddzielający Afrykę Wschodnią od Półwyspu Arabskiego, w którym swoje działania prowadzą zarówno somalijscy piraci, jak i jemeńskie siły rebeliantów, które wykorzystują zdalnie sterowane łodzie wypełnione ładunkami wybuchowymi do atakowania płynących tamtędy statków. Wysokoenergetyczna broń laserowa zdaniem przedstawicieli amerykańskiej marynarki nadaje się doskonale do niszczenia tego typu celów.

LWSD to kolejna generacja broni laserowej

W oficjalnym komunikacie prasowym możemy przeczytać również o tym, że LWSD to nowa generacja systemu broni laserowej (LaWS), który przez ostatnie 3 lata był testowany przez załogę USS Ponce stacjonującym na Bliskim Wschodzie. Najnowszy system był już zresztą kilka razy testowany – w maju 2020 r. za pomocą LSWD amerykańskiej marynarce udało się zestrzelić wojskowego drona latającego na Oceanie Spokojnym.

Broń laserowa została przyjęta przez wojskowych z dość dużym (jak na wojskowych) entuzjazmem. Ma bowiem wiele zalet – pierwszą z nich jest oczywiście bardzo niski koszt amunicji – emitowanie laserowej wiązki jest o wiele tańsze, niż ciągłe zakupy coraz droższych pocisków do broni konwencjonalnej. Drugą zaletą tego typu uzbrojenia jest jego szerokie zastosowanie – broń laserowa może być wykorzystywana do przeciwdziałania szerokiemu spektrum zagrożeń – od dronów po małe, zdalnie sterowane łodzie-kamikaze.

Nie tylko marynarka wojenna interesuje się rozwojem tej technologii. Siły Powietrzne USA testują na przykład mobilne działa laserowe, które w ramach nowego systemu ukierunkowanej obrony powietrznej krótkiego zasięgu (DE M-SHORAD). W ciągu kilku najbliższych lat pojawią się również kompaktowe i przenośne systemy laserowe. Tak przynajmniej wynika z październikowego kontraktu Departamentu Obrony USA, który zakłada powstanie przenośnej broni laserowej do zestrzeliwania wrogich dronów. Ta będzie występować finalnie pod nazwą Counter-Unmanned Air Systems High Energy Laser Weapon System, czyli w skrócie C-UAS HELWS.