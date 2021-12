MIUI 13 zadebiutowało. W końcu możemy dokładnie sprawdzić, jakie zmiany przynosi

Xiaomi, podczas dzisiejszego wielkiego wydarzenia, zaprezentowało nową nakładkę na Androida 12, czyli MIUI 13. Czekaliśmy na premierę długo, więc warto przyjrzeć się bliżej, jakie zmiany zostały wprowadzone.

Od razu warto zaznaczyć, że jeśli spodziewaliście się rewolucji, to możecie poczuć zawód. Xiaomi bowiem skupiło się na ulepszeniach, głównie w zakresie szybkości działania urządzeń, jak i ochrony danych użytkowników.

Większa prywatność i bezpieczeństwo, czyli MIUI 13

Prywatność jest bardzo istotną kwestią, wprowadzono więc trzyetapowy proces weryfikacji, składający się z rozpoznawania twarzy, odczytywaniu znaku wodnego identyfikatora użytkownika i tzw. „ochrony przed oszustwami elektronicznymi”, których wciąż przybywa. Rozpoznawanie twarzy w MIUI 13 jest bardzo interesujące, gdyż nie skupia się jedynie na twarzy użytkownika. kamera rejestruje wszystko od pasa w górę, więc nawet ktoś s podobną twarzą, ale inna budową ciała, nie będzie mógł odblokować telefonu.”Ochrona przed oszustwami elektronicznymi” zawiera z kolei rejestr witryn i urządzeń, które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie. Jest tam też wykaz potencjalnie niepożądanych numerów telefonu, więc jeśli ktoś z takiego będzie chciał się skontaktować, to przed odebraniem połączenia użytkownik dostanie o tym informację.

Czytaj też: Kiedy Samsung wypuści smartfon z aparatem 200 Mpix?

Oczywiście prywatność i bezpieczeństwo to nie wszystko. Xiaomi wprowadziło szereg zmian kosmetycznych, dodając nową czcionkę upraszczającą litery, znaki i cyfry, przez co jest ona bardziej symetryczna i czytelna. Pojawia się możliwość przeprojektowania widżetów i nowe opcje związane z tapetami, w tym zestaw nowych grafik. Firma postawiła również na ulepszenie komunikacji pomiędzy swoimi urządzeniami, dodając nowe centrum zdarzeń, z poziomu którego będzie można nimi sterować.

Pomimo niewielkiej liczby tabletów w ofercie, opracowano także MIUI 13 Pad, nakładkę przystosowaną do pracy na dużych ekranach. Jak podaje Xiaomi, już przeszło 3000 aplikacji jest dostosowanych do takiej pracy. uzupełniono je o gesty specyficzne dla serii Pad.

Reklama

Czytaj też: Xiaomi 11i HyperCharge z ultra szybkim ładowaniem już niedługo zadebiutuje globalnie

Kiedy Xiaomi rozpocznie wdrażanie MIUI 13?

Dokładnej informacji na ten temat nie ma. Do końca stycznia aktualizacja ma trafić do Xiaomi 12, 12 Pro i 12X, a także do serii Xiaomi 11. Zapewne dokładniejszy harmonogram pojawi się już niedługo.