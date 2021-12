Xiaomi 11i HyperCharge z ultra szybkim ładowaniem już niedługo zadebiutuje globalnie

Xiaomi szykuje mocną końcówkę tego roku, bo już za dwa dni czeka nas premiera flagowej serii Xiaomi 12. Jednak 2022 także rozpocznie się ciekawie, bo od premiery Xiaomi 11i HyperCharge, czyli smartfona wyposażonego w naprawdę ekspresowe ładowanie.

Już 6 stycznia na rynku indyjskim zadebiutuje nowy smartfon chińskiego producenta, przynosząc ze sobą ekspresowe ładowanie z mocą 120 W. Wszystko dzięki technologii HyperCharge, którą kilka miesięcy temu zaprezentowało Xiaomi. Nadal nie jest to szczyt możliwości, bowiem podczas prezentacji pokazano wówczas ładowanie z mocą 200 W. Mimo wszystko obecna prędkość naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza w Indiach, gdzie Xiaomi 11i HyperCharge będzie pierwszym smartfonem, który obsłuży ładowanie +100W.

Premiera w tym kraju oznacza, że Xiaomi zdecydowało się wyjść poza rynek chiński, choć nie wiadomo, czy urządzenie trafi dalej, w tym do Polski. Mamy oczywiście taką nadzieję, bo wedle doniesień, ma być to Redmi Note 11 Pro+, tylko po prostu pod inną nazwą.

Co oferuje Xiaomi 11i HyperCharge?

W kwestii specyfikacji, mamy tutaj 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Napędzi go procesor MediaTek Dimensity 920 wspierany przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wedle zapewnień producenta, dzięki zastosowanej technologii ładowania zapełnimy ją do 100% w 15 minut. Na pokładzie nie zabraknie głośników stereo JBL, złącza jack 3,5 mm, portu podczerwieni, modemu 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC.

Xiaomi 11i HyperCharge będzie wyposażony w aparat główny 108 Mpix (Samsung ISOCELL HM2, 1/1,52″), obiektyw szerokokątny 8 Mpix i obiektyw 2 Mpix. Z przodu znajdzie się aparat do selfie 16 Mpix. Urządzenie ma mieć obudowę odporną na zachlapania, zgodnie z norma IP53. Na rynek wejdzie w kilku wariantach kolorystycznych, które możemy zobaczyć powyżej, na oficjalnym plakacie promującym zbliżającą się premierę.