Huawei Watch D zadebiutował. Ten smartwatch zmierzy nawet ciśnienie

Wraz z nowym składanym smartfonem, Huawei zaprezentował również Watch D, czyli nowy smartwatch w swojej ofercie. Firma skupiła się na zwiększeniu funkcji monitorowania stanu zdrowia oraz organizmu, dodając do urządzenia nawet możliwość mierzenia ciśnienia.

Dzięki urządzeniom wearbles możemy praktycznie przez cały czas mierzyć podstawowe parametry naszego organizmu, monitorować sen czy postępy w treningach. Producenci cały czas prześcigają się, w dostarczaniu coraz to nowych funkcjonalności, chcąc wybić się ponad konkurencję. Teraz Huawei, przedstawiając swój nowy inteligentny zegarek, więc warto sprawdzić, czym wyróżnia się na tle konkurencji.

Co oferuje Huawei Watch D?

Czytaj też: Seria Xiaomi 12 zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Co wiemy o serii?

Zacznijmy najpierw od podstawowej specyfikacji. Mamy tutaj spory, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,64 cala o rozdzielczości HD. Urządzenie wykonano z wysokiej jakości lotniczego aluminium charakteryzującego się twardością i odpornością na zarysowania. Smartwatch poddano rygorystycznym testom, dzięki czemu Huawei zapewnia odporność na wodę i kurz zgodnie z normą IP68. Watch D oferuje ponadto obsługę 70 trybów sportowych, pulsoksymetr czy baterię mogącą wytrzymać do 7 dni na jednym ładowaniu.

Jednak i tak najistotniejszymi funkcjami jest możliwość wykonania elektrokardiogramiu (EKG) i pomiaru ciśnienia. Dzięki zamontowanej wewnątrz mikropompie o zdolności kompresji 40kPa, umożliwia dokładny pomiar ciśnienia krwi od 40mmHg do 230mmHg. Huawei opracował specjalny hybrydowy algorytm pomiarowy wykorzystujący obliczenia SI, by poprawić pomiary wykonywane przez zegarek. Wedle słów producenta, funkcja pomiaru ciśnienia spełnia standardy przemysłu farmaceutycznego, a margines błędu pomiaru jest wyjątkowo mały. Huawei podaje, że bateria starczy na wykonanie 6 pomiarów ciśnienia i 5 pomiarów EKG dziennie nawet przez 7 dni. Warto też wspomnieć, że jeśli zaś posiadacz Watch D dołączy do programu Blood Pressure Health Study może nie tylko całodobowo mierzyć ciśnienie, ale otrzymać roczny dostęp do usługi obejmującej opiekę prywatnych lekarzy.

Czytaj też: Nowy iPhone SE – Apple szykuje premierę na początku 2022 roku?

Reklama

Huawei Watch D w Chinach kosztuje 2988 juanów (ok. 1920 zł). Urządzenie od dziś dostępne jest w przedsprzedaży. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała jego dostępność w innych krajach.