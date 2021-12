Oto najszybszy samolot świata. Poznaliśmy datę jego pierwszego lotu

Lockheed Martin SR-72 to rzekomo najszybszy samolot świata. Ma być następcą SR-71 Blackbird, który pobił rekordy prędkości w 1974 roku i został wycofany przez Siły Powietrzne ponad dwadzieścia lat temu.

Lot próbny w wykonaniu Lockheed Martin SR-72 ma się odbyć w 2025 roku. Z tego co obecnie wiadomo, można założyć, że nowy rekordzista będzie bezzałogowym, hipersonicznym samolotem wielokrotnego użytku. Ma on pełnić funkcje zwiadowcze, obserwacyjne i uderzeniowe. Pojawiły się nawet informacje o integracji tego samolotu z nowatorską bronią HSSW (High-Speed Strike Weapon) firmy Lockheed Martin.

Czytaj też: Rakiety wystrzeliwane z samolotów transportowych: amerykański system Rapid Dragon działa

Szacowana prędkość maksymalna SR-72 ma wynosić około 7400 kilometrów na godzinę. Przy tak imponujących wartościach będzie on mniej więcej dwukrotnie szybszy od swojego poprzednika. Zdolności bojowe tego samolotu mają umożliwiać mu namierzanie i trafianie celów znajdujących się w niebezpiecznych środowiskach. Dla innych, wolniejszych samolotów załogowych byłyby one zbyt niebezpieczne do działania.

Lockheed Martin SR-72 to potencjalnie najszybszy samolot świata

Już przed kilkoma laty przedstawiciele Lockheed Martin mówili o pierwszych lotach prototypu SR-72, które miałyby się odbyć do 2025 roku. Z kolei jego wejście do służby miałoby nastąpić w kolejnej dekadzie. I choć działania Amerykanów prezentują się imponująco, to wygląda na to, że w wyścigu związanym z bronią hipersoniczną przegrywają oni z Chińczykami. Nie jest jednak powiedziane, że to właśnie Państwo Środka ostatecznie zwycięży, ponieważ obie strony nadal mają wiele poprawek do wprowadzenia.

Reklama

Czytaj też: Chiny zbudowały hipersoniczny samolot według odrzuconego 20-lat temu projektu NASA. Amerykanie stwierdzili, że pomysł był zbyt drogi

Poprzednik nadchodzącego SR-72 został zaprojektowany na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Był on zdolny do prowadzenia działań na wysokościach rzędu 26 tysięcy metrów i osiągał maksymalną prędkość około 4000 kilometrów na godzinę. Wycofanie SR-71 ze służby w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych nastąpiło po 34 latach od daty pierwszego lotu – w 1998.