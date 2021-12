NASA jest gotowa do badań 16 Psyche, która może być warta więcej, niż nasza cała światowa gospodarka

Obserwacje planetoidy 16 Psyche prowadzone z Ziemi nie są zbyt szczegółowe. Wiemy, że nie ma na niej śladów wody ani minerałów zawierających wodę, za to jej powierzchnia zawiera dużo materiału metalicznego.

Co to za materiał? Trudno powiedzieć. Analiza światła odbijanego od powierzchni planetoidy nie dała jednoznacznych wyników – naukowcom udało się zawęzić opcje do trzech pierwiastków: Psyche może zawierać więc dość spore ilości złota, niklu lub żelaza.

Gdyby okazało się, że jest zbudowana z tych bardziej rzadkich (i droższych) pierwiastków, jej wartość mogłaby być większa, niż aktualna wartość światowej gospodarki. Przynajmniej teoretycznie, gdyż nawet jeśli Psyche o szerokości 226 kilometrów byłaby zbudowana w całości ze złota, to nie mamy możliwości, żeby sprowadzić to całe bogactwo na Ziemię. Przynajmniej na razie.

Planetoida Psyche zostanie zbadana w ramach programu Discovery

Program Discovery realizowany przez amerykańską agencję kosmiczną NASA zakłada badania ciał niebieskich znajdujących się w Układzie Słonecznym za pośrednictwem tanich, bezzałogowych sond naukowych.

Pierwsza taka sonda, której zadaniem będzie zbadanie Psyche ma – zgodnie z aktualnym planem NASA – wystartować w sierpniu 2022 r. Nie będzie to jednak zbyt krótka misja – kontakt z planetoidą zaplanowano dopiero w styczniu 2026 r.

Planetoida 16 Psyche jest jednym z najbardziej obiecujących obiektów w naszym Układzie Słonecznym z perspektywy kosmicznego górnictwa. Idea jest bardzo prosta: wiele ciał niebieskich znajdujących się w pobliżu Ziemi zawiera bardzo cenne surowce, takie jak metale ziem rzadkich, czy też ogromne ilości wody, które moglibyśmy wykorzystać w ziemskim przemyśle.

O ile oczywiście dysponowalibyśmy sposobem umożliwiającym eksploatację tych obiektów oraz transport wydobytych z nich surowców z powrotem na naszą planetę. Bez odpowiedniej infrastruktury na ziemskiej orbicie i/lub Księżycu jest to na razie pieśń odległej przyszłości, która być może stanie się odrobinę bardziej realna po tym, jak dowiemy się z czego rzeczywiście zbudowana jest 16 Psyche.