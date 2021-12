Polska armia zamówiła kolejne dwa mobilne radary NUR-15M Odra

Nasz Inspektorat Uzbrojenia zamówił dwie kolejne mobilne stacje radiolokacyjne średniego zasięgu NUR-15M Odra. Nowe radary mają zostać dostarczone przez firmę PIT-Radwar S.A. do 2024 r. i prawdopodobnie zostaną zainstalowane na Jelczach P882D.43 M64.

Zamówienie można potraktować jako rozszerzenie dotychczasowego kontraktu, który został podpisany w 2018 r. i według którego Radwar ma dostarczyć polskim wojskowym 11 kompletów radarów NUR-15M Odra i cztery komplety konsol zdalnego sterowania KZS-15. Realizacja tego zamówienia znajduje się na półmetku – ostatnie 6 kompletów ma zostać dostarczonych w przyszłym roku.

Stacja radiolokacyjna NUR-15M Odra to mobilny, trójwspółrzędny radar średniego zasięgu, który pracuje w paśmie S (NATO F) i bezproblemowo nadaje się do instalacji na platformie mobilnej – aktualnie wykorzystuje się do tego celu ciężarówki Jelcz. Radar ten stworzony jest z myślą o lokalizacji obiektów latających, określania ich współrzędnych (wysokość, odległość, azymut), automatycznego śledzenia ich ruchu a także identyfikacji na zasadzie „swój-obcy” dzięki wbudowanym interrogatorom ISZ-50.

Kolejne radary Odra trafią do Sił Zbrojnych RP. Inspektorat Uzbrojenia zawarł umowę z #PITRadawar na dostawę kolejnych trójwspółrzędnych mobilnych radarów średniego zasięgu TRS-15M Odra wraz pakietem szkoleniowym. Radary zostaną dostarczone w 2024 r. pic.twitter.com/dVQlMECl9T — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2021

Odry wykorzystuje się jako wypełnienie luk w zasięgach radarów dalekiego zasięgu, takich jak N-12, N-12M i RAT-31DL, co jest adekwatne do ich możliwości, czyli zasięgu śledzenia, który wynosi maksymalnie 240 km i pułapu wykrywania na poziomie 30 kilometrów.

NUR-15M wyposażony jest też w nowoczesne systemy, które dzięki możliwościom automatycznego śledzenia i monitorowania pojawiających się tzw. aktywnych zakłóceń są w stanie automatycznie wybierać najbardziej optymalną częstotliwość pracy samego radaru, co jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o tzw. nowoczesne pole bitwy.

Czytaj również: Polska kupi czołgi Abrams od USA. Znamy szczegóły zakupu M1A2 SEPv3

NUR-15M Odra zostały zamówione w ramach najnowszej wersji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Jeśli Inspektorat Zamówienia zrealizuje wszystkie aktywne zamówienia na ten sprzęt, nasze wojsko będzie dysponować łącznie 25 kompletami stacji NUR-15/NUR-15M Odra.