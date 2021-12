146 lat świetlnych stąd krąży obiekt podobny do Jowisza. Co wiemy na jego temat?

Na terenie gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy znajduje się obiekt przypominający Jowisza. Krąży on wokół młodej gwiazdy będącej pomarańczowym karłem.

Przy stosunkowo niewielkiej odległości od Ziemi, bo wynoszącej 146 lat świetlnych, obiekt ten już niejednokrotnie stanowił cel obserwacji astronomów. W 2018 roku uczestnik projektu Backyard Worlds: Planet 9, Jörg Schümann, zwrócił uwagę na istotny fakt dotyczący gwiazdy BD+60 1417, zwanej również SAO 15880 lub TIC 159527171.

Schümann zauważył wtedy, że wraz z gwiazdą wydaje się poruszać jeszcze jeden obiekt. W związku z tym astronomowie przeprowadzili dodatkowe obserwacje z użyciem naziemnych teleskopów. Skupili się zarówno na samej gwieździe, jak i jej potencjalnej towarzyszce. Rezultaty okazały się zaskakujące i został im poświęcony artykuł dostępny na łamach The Astrophysical Journal.

W1243 ma masę około 15 razy większą od masy Jowisza

Naukowcy określili namierzony obiekt mianem CWISER J124332.12+600126.2. Skrótowo zwany W1243, ma on masę około 15 razy większą od masy Jowisza. Jest to o tyle intrygujące, że astronomowie często uznają obiekty o masie 13-krotnie większej od Jowisza za tzw. brązowe karły. Są one obiektami gwiazdopodobnymi, które nie są w stanie dokonywać przemiany wodoru w hel.

Problem polega na tym, że zdefiniowanie planety jest bardzo niejasnym zadaniem. Inną cechą, poza masą, jest kwestia powstawania tego typu obiektów. Planety powstają z materii gromadzącej się w dyskach wokół gwiazd, z kolej brązowe karły tworzą się za sprawą zapadania się obłoków gazu. Na podobnej zasadzie rodzą się też gwiazdy. Niestety, właściwości fizyczne zaobserwowane w przypadku W1243 nie dostarczają jakichkolwiek wskazówek na temat jej powstania.

Jackie Faherty z American Museum of Natural History przyznaje, że na tę chwilę najbardziej prawdopodobna wydaje się egzoplanetarna natura W1243. Co ciekawe, obiekt ten, oddalony o 146 lat świetlnych od Ziemi, jest niezwykle daleko położony od swojej gwiazdy. Dystans pomiędzy nim a jego gwiazdą jest aż 1662 razy większy niż ten pomiędzy Słońcem a naszą planetą.