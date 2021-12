Poradnik Świąteczny 2021 – ASUS

Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Kto nie chciałby zobaczyć pod choinką nowego laptopa lub smartfonu? Ładnego, wydajnego, z ekranem OLED… Wszystko to ma w swojej ofercie ASUS. Zobaczmy, na które urządzenia warto zwrócić uwagę.

ASUS VivoBook 15 OLED – najtańszy taki laptop na rynku

ASUS to firma, która mocno postawiła na ekrany OLED w laptopach i naprawdę chwała im za to! Ale jeśli myślicie, że zakup lapotpa z najładniejszym na rynku ekran wymaga dużego wydatku, to zdecydowanie powinniście spojrzeć na VivoBooka 15 OLED.

Cena 3 999 zł to najmniej ile trzeba wydać, aby cieszyć się perfekcyjną czernią i kolorami wręcz wyskakującymi ekranu. Panel OLED ma przekątną 15,6 cala i wyświetla obraz o rozdzielczości FullHD. Za jego płynność dba procesor Intel Core i5-1135G7, zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe oraz 8 GB pamięci RAM (DDR4, z możliwością rozszerzenia do 16 GB). Na pliki przewidziano 512 GB przestrzeni na dysku SSD M.2 NVMe. Do dyspozycji mamy dwa porty USB 2.0 typu A, 1x USB 3.2 Gen 1 typu A, 1x USB 3.2 Gen 1 typu C, HDMI 1.3, gniazdo Jack 3,5mm oraz czytnik kart pamięci microSD 4.0.

Za dźwięk odpowiadają głośniki marki Harman/Kardon, a za łączność bezprzewodową Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0. Laptop jest zasilany akumulatorem o pojemności 42 Wh. Całość jest zamknięta w obudowie o masie 1,8 kg i grubości 17,9mm.

ASUS ZenBook 13 OLED – potężna specyfikacja w niepozornym ultrabooku

ZenBook 13 OLED to kolejna propozycja z ekranem OLED w ofercie ASUSa. Niech nie zwiedzie Was jego niepozorna obudowa. Jest bardzo kompaktowa, ma grubość 13,9 mm i waży skromne 1,14 kg. A to wszystko przy aluminiowej obudowie.

Żeby nie było, że znowu rozwodzę się nad ekranem OLED – tak, jest świetny! Ma przekątną 13,3 cala, wyświetla obraz o rozdzielczości FullHD, jest zgodny z certyfikatem Pantone oraz zajmuje 88% powierzchni górnej części obudowy. Dalej mamy bardzo mocną specyfikację. Procesor Intel Core i5-1135G7 lub Intel Core i7-1165G7, zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe, 8, 16 lub 32 GB pamięci RAM (LPDDR4X) i dysk SSD M.2 NVMe o pojemności 512 GB lub 1 TB. Do dyspozycji mamy dwa nowoczesne porty USB-C zgodne z Thunderbolt 4, jeden port USB 3.2 Gen 1 typu A, gniazdo HDMI 2.0b oraz czytnik kart microSD. Nie zabrakło miejsca dla Wi-Fi 6.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 67 Wh ładowany z maksymalną mocą 65W przez port USB-C.

ASUS Zenfone 8 – kompaktowy do granic możliwości

Obiektywnie wskazując TOP5 moich ulubionych smartfonów 2021 roku, jednym z nim będzie Zenfone 8. Nawet nie wiecie, jak przyjemną odskocznią od codzienności jest używanie tak małego smartfonu.

Ekran o przekątnej 5,9 cala sprawia wrażenie dużego, na papierze. W praktyce dzięki niemu smartfon bardzo dobrze mieści się w dłoni, a wyświetlacz jest nadal na tyle duży, że nie czujemy dyskomfortu po przesiadce ze znacznie większego urządzenia. Ekran Super AMOLED wyświetla obraz o rozdzielczości FullHD+ przy 120Hz odświeżaniu obrazu. Sam ZenFone 8 to zdecydowanie flagowiec. Napędza go układ Qualcomm Snapdragon 888 z 8-rdzeniowym procesorem, do tego mamy 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Główny aparat jest podwójny: aparat główny 64 Mpix (F/1.8, 26mm, 1/1.73″, OIS), aparat szerokokątny 12 Mpix (F/2.2, 14mm, 1/2.55″) i tu się należy duży plus dla ASUSA, że nie starał się tu na siłę dodawać kolejnych, niekoniecznie użytecznych aparatów.

W specyfikacji nie mogło zabraknąć Wi-Fi 6, 5G, czytnika linii papilarnych umieszczonego w ekranie, a miłym dodatkiem jest gniazdo Jack 3,5mm. Zamknięty w solidnej, metalowej i wodoszczelnej obudowie Zenfone 8 jest zasilany akumulatorem o pojemności 4000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie o mocy 30W.