Święta to radosny czas spotkań z bliskimi. Pragniemy im dać też trafione prezenty. Zawsze zastanawiamy się co kupić pod choinkę. Jeśli wasi bliscy uwielbiają kino, kochają oglądać filmy to prawdopodobnie, któryś z tych prezentów bardzo ich ucieszy. Staraliśmy się wybrać bardzo rozsądne propozycje prezentowe, ale też kilka prezentów dla tych, którzy z kosztami się nie liczą. O to magiczne prezenty świąteczne dla fanów filmów.

Prezenty do 100 złotych

Klaps filmowy

Jeden z najbardziej oczywistych gadżetów filmowych, ale też taki, o którym wielu fanów filmów marzy, a samemu raczej nie decyduje się na takowy zakup. Klaps filmowy stanie się doskonałą ozdobą pokoju kinomaniaka. Warto kupić klaps na którym można pisać kredą, tak aby można na przykład napisać na nim imie obdarowanego albo też tytuł jego ulubionego filmu. Kto wie, może w kimś obudzi się żyłka reżyserska?

Voucher na Netflixa

W wielu sklepach można nabyć karty upominkowe do Netflixa o różnych wartościach. Taka karta to możliwość korzystania z serwisu przez miesiąc, kwartał, pół roku, a nawet cały rok w zależności od wybranej kwoty i pakietu, jaki zostanie wybrany. Generalnie karty podarunkowe to bezpieczny prezent, który dla wielu osób będzie świetnym pomysłem, ale może być też odebrany jako pójście na łatwiznę. Nie mniej jest to prezent przydatny.

Roczny abonament Amazon Prime

A jeśli ktoś już posiada Netfilxa? To można uzupełnić jego filmowy aptety o serwis Amazonu za 49 PLN na rok. W cenie oprócz dostępu do serwisu wideo są też darmowe wysyłki. Jest to więc naprawdę ciekawa i rozsądna cenowo propozycja. Aczkolwiek jak ktoś rozpędzi się z szybkimi zakupami to może nam za ten prezent już tak szybko nie dziękować 😉

Broadlink Smart Home Hub

Opcja przerobienia smartfona na pilota uniwersalnego do naszego telewizora, dekodera I innych urządzeń brzmi bardzo kusząco. Ten gadżet robi to skutecznie, szybko I niemal z dowolnym sprzętem. W dodatku jest dość tani, więc nawet jeśli będzie wykorzystywany sporadycznie to i tak może okazać się miłym dodatkiem do domowego sprzętu RTV, a nawet klimatyzacji.

Filmowe plakaty po śląsku

Plakaty filmowe to mogą być super prezenty dla fanów filmów. Jedną z ciekawszych propozycji z tej kategorii są plakaty filmów przetłumaczone na język śląski na przykład Potwory i Spółka to Beboki i Kamraty. Stylistyka tych plakatów i nazwy przypadną do gustu zapewne nie tylko Ślonzokom, ale też nie jednemu Gorolowi.

Nieco droższe prezenty filmowe

Harry Potter – pełna kolekcja filmów Blu-ray

Filmy z Harrym Potterem świętują 20-lecie. Tak, mija już 20 lat od premiery Kamienia Filozoficznego. To dobry moment, aby przypomnieć sobie tę magiczną sagę o nastoletnim czarodzieju. Można mieć ją zawsze na półce. Najtańsze zbiorcze wydanie na Blu-ray to koszt około 200 złotych. Dostępne jest kilka wariacji plus wydanie w lepszej jakości dźwięku i obrazu na 4K Ultra HD Blu-ray. W zależności od oczekiwań i budżetu warto rozważyć któreś z wydań.

Google TV Chromecast

Chromecast przez lata znacząco ewoluował. Jego ostatnia wersja to pełnoprawna przystawka do telewizora z własnym system Google TV, który jest zmodyfikowaną, odświeżoną wersją Android TV. Platforma działa sprawnie, przyjemnie i oferuje dostęp do dziesiątek aplikacji, nawet serwisu gamingowego Stadia. Szkoda jedynie, że w Polsce interfejs nie jest w pełni wykorzystany podobnie jak Asystent Google’a.

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Amazon wkroczył do Polski na dobre. Jedyne czego brakuje to polskiej Alexy, ale i może ona nadejdzie niebawem. Na razie uzupełnieniem platformy zakupowej, serwisu VOD jest też małe urządzenie wpinane w tył naszego telewizora. Przyjazny interfejs i dostępność do najpopularniejszych aplikacji VOD, obsługa 4K i Dolby Atmos to atuty tego set-top-boksa.

Apple TV 4K

Użytkownicy ekosystemu Apple, za swoją przystawkę muszą zapłacić więcej niż w przypadku Amazon Fire TV czy Google Chromecast. Wciąż jednak jest to jedno z najtańszych urządzeń w asortymencie Apple’a, firma ma nawet droższe paski do zegarka niż ten sprzęt. A jednym z jego atutów jest możliwość działania jako centrum akcesoriów w ramach inteligentnego domu HomeKit.

Projektor WANBO Youpin T2 Mini

Mini projektory nie są rozwiązaniem, które zastąpi telewizor, czy typowy projektor. To rozwiązanie, które należy traktować jako gadżet. Gadżet, który może dać dużo radości najmłodszym przy oglądaniu bajek na dobranoc. Fanom sportu przy oglądaniu meczów na działce na dużym ekranie. 120-calowy ekran, przeciętnej jakości wciąż budzi dużo dobrych emocji i warto o tym pamiętać i sięgnąć. WANBO to jedna z submarek Xiaomi, oferująca właśnie jeden z niewielkich i tanich projektorów typu mini.

Ekstremalne prezenty dla filmożerców

Śródziemie – kompletna kolekcja filmów na 4K UHD Blu-ray

Hobbit, Władca Pierścieni i masa dodatków w najlepszej jakości, w eleganckim pudełku. To prawdziwa gratka dla fanów kina, dla fanów najwyższych standardów, dla fanów Władcy Pierścieni. Jeśli wasi bliscy takowymi są, a ceny powyżej 1000 złotych za zestaw was nie odstraszają, to zdecydowanie warto się nad takim prezentem zastanowić.

Gra o Tron Sezony 1-8 4K

Podobną propozycją jest też serial Gra o Tron wydany na płytach Blu-ray 4K. W przeszłości serial produkcji HBO można było oglądać w dość miałkiej jakości na HBO Go czy kanałach HBO. Natomiast na płytach wydanie jest bajeczne, z dźwiękiem Dolby Atmos i pełnią detali. Nawet trzeci odcinek ostatniego sezonu wygląda tu rewelacyjnie, a w telewizji nic nie było widać. Przed pojawieniem się nowych seriali w uniwersum warto nadrobić i mieć w swojej kolekcji.

Panasonic DP-UB9000EG1 – ekstremalny odtwarzacz UHD Blu-ray

A na czym oglądać filmy w UHD Blu-ray? Można na PS5 lub Xbox Series X (a także XOX, XOS) oraz kilku innych odtwarzaczach UHD Blu-ray, których ceny zaczynają się od 700 złotych. Jeśli chodzi UB9000 to jest to produkt naprawdę ekstremalny z racji na jakość wykonania, precyzje i chęć zaoferowania najwyższej jakości dźwięku i obrazu. Propozycja stricte dla wideo i audiofilów, którzy szukają sprzętu z topowej półki.

Samsung 98QN90A – 100-calowy telewizor

Telewizor pod choinką? Ten z pewnością się nie zmieści. Karton po nim przewyższy najpewniej większość choinek w naszych domach. Jednak, jeśli ma być prawdziwe kino w domu, to warto od razu iść w wysokiej klasy wyświetlacz. 100-calowy telewizor to zdecydowanie pierwsza realna konkurencja dla projektora.