Smartfony Huawei z 5G? Tak i nie, czyli premiera Hi Nova 9 5G

W Chinach zadebiutowały nowe smartfony – Hi Nova 9 5G. Już na pierwszy rzut oka przypominają one modele Huawei, choć na rynek wypuściła je China Post Communications. Czy podobieństwo jest przypadkowe? Zdecydowanie nie, po prostu Huawei znalazł sprytny sposób na obejście amerykańskich restrykcji.

Z powodu nałożonych przez USA blokad, Huawei ma naprawdę pod górkę. Zwłaszcza w kontekście oferowania sprzętu z dostępem do 5G. Firma jednak nie dała się tak łatwo i znalazła sposób i na to. Nie da się wykorzystać Snapdragona z 5G w smartfonach Huawei? Żaden problem. Sprzedano licencję chińskiej poczcie i tak oto na rynek chodzi seria Hi Nova 9 5G, która do złudzenia przypomina, debiutujące niedawno, modele Huawei Nova 9.

Czytaj też: Kiedy Huawei udostępni globalną wersję HarmonyOS?

Hi Nova 9 5G i Nova 9 pro 5G – specyfikacja

Cóż, w tej kwestii niewiele zmieniło się względem serii Huawei Nova 9. Główna i najważniejsza różnica sprowadza się do procesora – oba modele wyposażono w układ Qualcomm Snapdragon 778G z modemem 5G wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Oba modele działają pod kontrolą Androida 11, oferują NFC i są wyposażone w czytnik linii papilarnych.

Hi Nova 9 5G | Źródło: Gizmochina

Hi Nova 9 5G ma 6,57-calowy wyświetlacz OLED, który oferuje rozdzielczość FHD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz. W okrągłym wcięciu z przodu umieszczono aparat do selfie 32 Mpix, zaś z tyłu poczwórną konfigurację składającą się z jednostki głównej 50 Mpix, aparatu ultraszerokokątnego 8 Mpix, czujnika głębi i obiektywu makro, po 2 Mpix każdy. Bateria o pojemności 4300 mAh obsługuje szybkie ładowanie z mocą 66W.

Hi Nova 9 Pro 5G | Źródło: Gizmochina

W przypadku Nova 9 Pro 5G mamy nieco większy, bo 6,72-calowy ekran, również OLED, o rozdzielczości FHD+ i z odświeżaniem 120 Hz. W tym modelu postawiono na dwa aparaty do selfie, umieszczone w otworze w kształcie pastylki. Każdy z nich ma po 32 Mpix. Aparaty z tyłu są takie same jak w modelu podstawowym. Bateria jest nieco mniejsza, ma pojemność 4000 mAh, jednak obsługuje szybkie ładowanie z mocą 100W.

Czytaj też: Stabilna wersja MIUI 13 jest gotowa na premierę. Które smartfony dostaną aktualizację jako pierwsze?

Ile kosztują smartfony Hi Nova 9 5G?

Za model Nova 9 5G w wersji 8/128 Gb trzeba zapłacić 2999 juanów (ok. 1900 zł), a za 8/265 GB – 3399 juanów ( w przeliczeniu ok. 2160 zł). W przypadku modelu Pro, wersja ze 128 GB pamięci wbudowanej kosztuje 3799 juanów (ok. 2420 zł.) , a ze 256 GB – 4199 juanów (ok. 2670 zł). Oba modele dostępne są w kolorach Fantasy Forest, Fantasy Roland, Fantasy Galaxy i Bright Black.