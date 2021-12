Procesory i karty graficzne Intela do 2025 roku. Wyciek zdradza wiele

Na oficjalnej stronie Intel.com poświęconej komputerom typu NUC 11. generacji, przez pewien czas (od 14 grudnia) można było pobrać interesujący sterownik w wersji 30.0.101.9999 datowany na 7 grudnia. Teraz to już niemożliwe, ale firma i tak zaliczyła małą wpadkę, bo ten właśnie sterownik ujawnił planowane procesory i karty graficzne Intela do 2025 roku. Pozostaje więc pytanie – czy coś nas w tych informacjach zaskakuje?

Usunięte już sterowniki wskazały na procesory i karty graficzne Intela do 2025 roku

Sterownik został wyszukany przez właściciela konta KOMACHI_ENSAKA na Twitterze, a serwis Videocardz zdołał zdążyć dokopać się do najważniejszego zanim Intel stosownie zareagował. Nie jest to pierwszy raz, kiedy tego typu aktualizacja zapewnia nam przedpremierowe informacje na temat przyszłych produktów danej firmy, bo w rzeczywistości często zdarza się, że producenci zamieszczają w nich wzmianki o niezapowiedzianych jeszcze sprzętach.

Przechodząc od razu do rzeczy, w plikach sterownika można było doszukać się zarówno nadchodzących kart graficznych Arc Alchemist, jak również zupełnie nowych GPU o nazwie kodowej Elasti. Ta ostatnia wedle materiału Moore’s Law Is Dead z maja bieżącego roku, dotyczy procesorów graficznych DG3. Dla przypomnienia, nadchodzące modele Arc Alchemist wykorzystują procesory graficzne DG2.

Jak widać powyżej, sterownik wspomina też o procesorach centralnych, a dokładniej mówiąc, ich zintegrowanych procesorach graficznych (iGPU). Widać to po zakomentowanych linijkach RPLS (Raptor Lake-S – 2022 rok), MTL (Meteor Lake – 2023 rok), ARL (Arrow Lake – 2024 rok), czy LNL (Lunar Lake – 2025 rok). Te nazwy nie są dla nas żadna nowością, ale potwierdzają, że Intel realizuje już rozwój swoich procesorów, które będą debiutować z roku na rok przez następne 4 lata, bo do 2025 roku.

Sterownik wspomina również o kartach A380, Arc A350, Arc A370M, Arc A350M oraz Iris Xe A200M. Łatwo domyślić się, że modele Arc A380 i Arc A350, to przykłady kart graficznych do komputerów stacjonarnych, a ich odpowiedniki z dopiskiem -M są przeznaczone na rynek mobilny. Z kolei Iris Xe A200M to najpewniej rodzina zintegrowanych GPU Intela następnej generacji i wygląda na to, że procesory Meteor Lake i Arrow Lake będą posiadały bardziej rozbudowane iGPU, bo o kolejno 192 i 384 jednostkach wykonawczych.

Warto przy okazji przypomnieć, że kilkanaście dni temu na Reddit wypowiedział się rzecznik Arc Community i Driver Guru firmy Intel. Ten zasugerował, że właśnie w 2025 roku Intel może wprowadzić na rynek swoje karty graficzne 4. generacji z GPU pod nazwą kodową Druid. Jeśli więc dobrze pójdzie, Intel powinien raczyć rynek co roku nowymi kartami graficznymi. Najpierw Arc „Alchemist” na początku 2022 roku (mobilne w I kwartale, a desktopowe w II), następnie Arc „Battlemage” w 2023 roku i wreszcie Arc „Celestial” oraz Arc „Druid” w kolejno 2024 i 2025 roku.