SK Hynix ogłosiło pierwsze 24 Gb kości pamięci DDR5. Jakie pojemności umożliwią?

Zgodnie z oczekiwaniami rynek pamięci operacyjnej nowej generacji, powoli zaczyna wchodzić na nowy poziom. Podobnie jak wydajniejsze GDDR6 Samsunga, 24 Gb kości pamięci DDR5 od SK Hynix zaczęły właśnie trafiać do producentów, a ci mogą je testować i dążyć do ich integracji na własnych modułach pamięci.

Wiadomość jest o tyle ważna, że w rzeczywistości te 24 Gb kości pamięci DRAM są na ten moment najbardziej pojemne w skali całego rynku. To z kolei otwiera furtkę do jeszcze pojemniejszych modułów pamięci DDR5, ale w przypadku tych dokładnie kości DRAM, nie tylko. SK Hynix postarało się o znacznie więcej, umacniając swoją pozycję lidera na rynku pamięci tego rodzaju po tym, jak jako pierwsza w październiku 2020 roku zaczęła dostarczać DRAM nowej generacji.

Od tego momentu minęło całe 14 miesięcy, a konsumenci mogą skorzystać z DDR5 wyłącznie w połączeniu z konkretnymi modelami płyt głównych Intela i procesorami Core 12. generacji. Daleko nam więc jeszcze do dominacji DDR5 nad DDR4, co zresztą trochę potrwa, patrząc na różnicę cenową i problemy z podażą, które w obecnej sytuacji na rynku w ogóle nie dziwią.

Na co pozwolą 24 Gb kości pamięci DDR5 od SK Hynix?

Dzięki SK Hynix, producenci będą mogli produkować moduły pamięci nowej generacji z użyciem pojemniejszych, bo nie 16, a 24 Gb kości pamięci DDR5. Wedle ogłoszenia firmy zostaną one przekute zarówno na 48, jak i 96 GB moduły. Te następnie będą trafiać do centrów danych, czy wysokowydajnych serwerów do przetwarzania dużych ilości danych i umożliwiających działanie sztucznej inteligencji.

Intel i SK Hynix mają długą historię silnej współpracy. Dzisiejsze ogłoszenie jest kolejną ilustracją współpracy naszych dwóch firm w celu dostarczenia rozwiązania 24Gb, które zaspokoi potrzeby naszych wspólnych klientów – powiedziała Carolyn Duran, wiceprezes działu Memory and IO Technologies w Intel Data Center and AI Group.

Okazalsza pojemność, to jednak nie wszystko. SK Hynix produkuje te 24 Gb kości DRAM z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii produkcyjnej 1anm z procesem EUV. To na tle dotychczasowych kości DRAM produkowanych zgodnie z procesem, zwiększa zarówno ich transfery o 33%, jak i ogólną wydajność produkcji. Dodatkowo zużycie energii tych układów spadło o 25% w porównaniu z obecnymi DRAM.