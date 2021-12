Rosja rozwija zaplecze do walki z czołgami. Mowa o pociskach Kornet i Chrizantiema

Rosyjska agencja prasowa udostępniła niedawno dwa (tutaj i tutaj) ważne ogłoszenia w sprawie pocisków przeciwpancernych. Wszystko rozbija się o modernizację pocisku 9M123M Chrizantiema oraz stosunkowo nowego Kornet-EM.

TASS podkreśla, że pocisk 9M123M Chryzantema jest jednym z tych najpotężniejszych pocisków przeciwpancernych, które stworzyła Rosja. W ręce armii rosyjskiej trafił w 2005 roku z nadzieją bycia świetną bronią do niszczenia lecących nisko helikopterów, czołgów Leopard 2, czy M1 Abrams. Mierzy nieco ponad 2 metry, ważą 8 kilogramów, posiada laserowe naprowadzanie, a jego zasięg wynosi 6000 km.

Czytaj też: Armia amerykańska powiększa swój arsenał broni laserowej

Jego modernizacja ponoć trwa i ma na celu przede wszystkim przystosowanie tego pocisku ziemia-ziemia do najnowszych śmigłowców bojowych, a zwłaszcza Mil Mi-28NM i Kamov Ka-52M. Czy przy okazji główne rosyjskie centrum projektowe, badawcze i produkcyjne, Biuro Projektowe Budowy Maszyn zwiększy jego możliwości bojowe? To wątpliwe, jako że modernizacja ewidentnie skupia się na adaptowaniu 9M123M Chryzantema na nowe platformy.

Czytaj też: Tajna flota rosyjskich okrętów podwodnych rośnie w siłę. Jest wyjątkowa w skali świata

Tak jak 9M123M Chryzantema dopiero zmierza do tego, aby trafić na większą liczbę platform, tak system rakietowy Kornet-EM doczekał się przystosowania do „dowolnego podwozia”, stając się wręcz uniwersalnym:

Możemy powiedzieć, że Kornet-EM stał się uniwersalnym przeciwpancernym systemem rakietowym. Został dostosowany do dowolnego podwozia gąsienicowego lub kołowego o odpowiednim udźwigu. W związku z tym może on w pełni spełniać wymagania stawiane broni przeciwpancernej.

Właściwie każdy współczesny pojazd może przenosić Korneta: włączenie broni do jednostki wojskowej zwiększa możliwości jednostki do uderzania we wszystkie rodzaje celów z dużą dokładnością

– powiedział wiceprezes High Precision Weapons Company Siergiej Michajłow podczas międzynarodowych targów obronnych EDEX 2021 w Egipcie.