Wiemy już, kiedy i które smartfony Samsung Galaxy w Polsce dostaną Androida 12 z One UI 4.0

Samsung już jakiś czas temu zaprezentował nam swoją najnowszą wersję nakładki bazującej na Androidzie 12. Aktualizacji do `One UI 4.0 doczekały się już flagowe urządzenia firmy, ale co z resztą? I co najważniejsze, jak przebiegać będzie aktualizacja w Polsce? Już to wiemy.

Aplikacja Samsung Members już wcześniej dostarczyła nam wielu informacji odnośnie aktualizacji smartfonów Galaxy, nawet jeszcze zanim Samsung ogłosił harmonogram oficjalnie. Aktualnie One UI 4.0, czyli nowa nakładka producenta bazująca na Androidzie 12, została już w listopadzie udostępniona flagowcom Galaxy S21. Wiele modeli może też korzystać z wersji beta nakładki.

A jak sytuacja wygląda w Polsce? W końcu dowiedzieliśmy się konkretów, wraz z dokładnym harmonogramem udostępniania aktualizacji, który pojawił się właśnie w aplikacji Samsung Members. Lista jest naprawdę obszerna i zawiera wiele urządzeń. Aktualizacje rozłożono na okres od stycznia do lipca 2022 roku. Musimy jednak zaznaczyć, że harmonogram może jeszcze ulec zmianie, więc warto od czasu do czasu zajrzeć do aplikacji. Lista może też być niekompletna, bo jak sami możecie zauważyć, że brakuje na nim chociażby Galaxy M52. Oczywiście nie ma gwarancji, że ten smartfon (jak i inne, które Samsung Polska mógł pominąć) aktualizację dostanie, tutaj należy czekać na oficjalną informację lub ewentualne poprawki na liście.

Przejdźmy jednak do najważniejszego.

Harmonogram aktualizacji smartfonów Samsung Galaxy w Polsce. Te modele dostana Androida 12 z One UI 4.0

Styczeń 2022

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 + 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Luty 2022

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A72

Galaxy A52s 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52

Galaxy A42 5G

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7

Marzec 2022

Galaxy Tab S7 FE 5G

Kwiecień 2022

Galaxy A71

Galaxy Tab S6

Maj 2022

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A32 5G

Galaxy M32

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A7 (2020)

Galaxy XCover Pro

Czerwiec 2022

Galaxy A32

Galaxy A31

Galaxy M31s

Galaxy M21

Galaxy M11

Galaxy Tab A7 Lite

Lipiec 2022

Galaxy A41

Galaxy A22 5G

Galaxy A22

Galaxy A12

Galaxy M12

Sierpień 2022