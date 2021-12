Kiedy Samsung zaprezentuje układ Exynos 2200 z grafiką AMD?

Już od wielu miesięcy słyszymy o nowym SoC Samsunga, głównie w kontekście rewolucji, jakie ma przynieść. Zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi generacjami. Kiedy jednak powinniśmy spodziewać się oficjalnej premiery? I co najważniejsze, czy faktycznie Exynos 2200 będzie tak rewolucyjny pod względem wydajności?

Exynos 2200 może zadebiutować już niedługo

Już od dawna wiadomo, że nowy procesor Samsunga napędzi niektóre z wariantów serii Galaxy S22. Inne, w zależności od rynku, sięgną po flagowy SoC od Qalcomma, czyli Snapdragon 8 Gen 1. Jednak premiera układu ma odbyć się wcześniej. Kiedy? Wiemy już oficjalnie, że Exynos 2200 zostanie zaprezentowany już 11 stycznia.

Nowy Exynos będzie efektem współpracy Samsunga z firmą AMD, przynosząc nam grafikę na bazie RDNA2, która z kolei zaoferuje takie nowości jak m.in. ray-tracing, co zostało zresztą oficjalnie potwierdzone. Z doniesień wiemy, że ma być to ośmiordzeniowy procesor ( pojedynczy rdzeń Cortex-X2 2.9GHz, trzy rdzenie Cortex-A710 2.8GHz, cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A510 2,2 GHz) wspomagany przez procesor graficzny AMD o częstotliwości taktowania 1250 MHz. Mówi się również, że wydajność procesora graficznego Exynos 2200 oscyluje wokół granicy 31-34 procent. Oczywiście szczytowa wydajność GPU nie jest równoznaczna z tą trwałą, która wynosi 17-20 proc. Jest to jednak ogromny postęp w stosunku do Exynosa 2100.

Wydajność GPU zdaje się też potwierdzać jeden z użytkowników Twittera, @AhmedQwaider888, który zdradził, że wzrost ma wynieść około 17%. Jeśli chodzi o moc obliczeniową CPU, mowa tutaj o wzroście o 5% względem Exynosa 2100.

Na razie musimy jednak pamiętać, że są to nieoficjalne informacje, a te prawdziwe zostaną zapewne udostępnione dopiero 11 stycznia, podczas premiery.