Samsung uporał się z problemami i wznawia wdrażanie stabilnego One UI 4.0

Tuż przed świętami, Samsung zdecydował się wstrzymać proces wdrażania aktualizacji One UI 4.0 na swoich urządzeniach. Przyczyną były problemy, jakie zaczęły się pojawiać na uaktualnionych sprzętach. Wygląda jednak na to, że firma już się z nimi uporała.

Samsung wznawia stabilne wdrażanie One UI 4 na swoich urządzeniach

Problem dotyczył kompatybilności z Google Play i dotyczył głównie serii Galaxy S21, choć nie tylko, bowiem stabilna wersja zdążyła już trafić do Galaxy X Flip3 i Fold3. Nie dostaliśmy żadnych dokładniejszych informacji na temat błędów, a także jak powszechnie one występowały. Jednak fakt, że Samsung zdecydował się wstrzymać cały proces świadczył, że musiały być istotne. Niedługo po tej wiadomości, firma udostępniła dla testerów beta kolejną wersję, która posłużyła Samsungowi do przygotowania ulepszonej stabilnej aktualizacji, co nie przyniosło pożądanych rezultatów. Na szczęście wygląda na to, że problem został odnaleziony i zażegnany.

Czytaj też: MIUI 13 zadebiutowało. W końcu możemy dokładnie sprawdzić, jakie zmiany przynosi

Samsung w tym celu podjął współpracę z Google, co pozwoliło na znalezienie rozwiązania. Czynnik błędu został wyeliminowany, więc seria Galaxy S21 i najnowsza generacja składanych smartfonów znów znalazły się w harmonogramie aktualizacji do One UI 4.0. Stosowna informacja o uaktualnieniu powinna się już niedługo pojawić na waszych smartfonach. W przypadku Galaxy S21 będzie to wersja oznaczona numerem G99xBXXS3BULC. Dla Fold3 i Flip 3 – F711xxxS2BUL6.

Reklama

Czytaj też: Kiedy Samsung wypuści smartfon z aparatem 200 Mpix?

Jeśli nie chcecie czekać na powiadomienie systemowe, sami możecie sprawdzić, czy aktualizacja jest już dla Was dostępna. W tym celu wystarczy wejść w Ustawienia, w sekcję Aktualizacja oprogramowania. Tak powinna wyświetlić się Wam informacja o dostępności aktualizacji, o ile takowa już na Wasze urządzenie została udostępniona.