Wygląda na to, że Samsung wstrzymał wdrażanie One UI 4.0. Dlaczego?

Zaledwie wczoraj podzieliliśmy się z Wami harmonogramem wdrażania Androida 12 z nakładką One UI 4.0 dla smartfonów Samsunga w Polsce, a już pojawiła się informacja o globalnym wstrzymaniu aktualizacji. O co dokładnie chodzi?

Samsung ma problemy z One UI 4.0?

Południowokoreański gigant był jednym z pierwszych producentów, którzy jako pierwsi nie tylko zaprezentowali swoją wersję nakładki opartej na nowym Androidzie, ale również rozpoczęli wdrażanie „dwunastki”. Do tej pory wszystko szło bardzo sprawnie, jednak teraz pojawiły się pewne problemy. Serwis TizenHelp dotarł do wpisu moderatora Samsunga na oficjalnym forum społeczności firmy, z którego dowiadujemy się o wstrzymaniu wdrażania One UI 4.0. Powodem są problemy z kompatybilnością z systemem Google Play.

Czytaj też: Które smartfony Xiaomi jako pierwsze dostaną MIUI 13?

Problem dotyczy głównie serii Galaxy S21, jednak wydaje się, że aktualizacja została wstrzymana dla wszystkich urządzeń, bo dotyczy wielu smartfonów. Samsung pracuje jednak nad rozwiązaniem, choć najpierw musi dogłębnie poznać przyczyny pojawiających się błędów. Nie jest to właściwie pierwszy raz, gdy firma decyduje się na taki krok. Na początku, gdy aktualizacja trafiła do Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 błędów było naprawdę sporo, a niektóre z urządzeń zawieszały się do tego stopnia, że nie można było z nich korzystać.

Czytaj też: Nowy iPhone SE – Apple szykuje premierę na początku 2022 roku?

Nie wiemy, jak powszechne były te nowe problemy, ani kiedy dokładnie cały proces wdrażania aktualizacji ruszy ponownie. Dowiedzieliśmy się natomiast, że trwają już prace nad kolejną wersją One UI o numerze 4.1, która zadebiutować ma na początku przyszłego roku. Pojawi się też już w serii Galaxy S22, więc można się spodziewać, że w okolicach lutego zawita też do serii Galaxy S21 czy Galaxy Note 20, choć na razie są to jedynie przypuszczenia.