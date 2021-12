Samsung może pracować nad smartwatchem z rolowanym ekranem

Samsung dał nam już składane smartfony, które okazały się strzałem w dziesiątkę. Jednak firma nie ma zamiaru ograniczać się tylko do innowacji w zakresie telefonów. Pojawił się bowiem patent na smartwatch z bardzo wyjątkowym, elastycznym ekranem.

Serwis LetsGoDigital dotarł do 96-stronicowego dokumentu patentowego, który Samsung złożył w Światowym Biurze Własności Intelektualnej (WIPO) 2 czerwca tego roku. Jednak dopiero 9 grudnia dokument został opublikowany. Dzięki temu możemy przyjrzeć się niecodziennemu konceptowi inteligentnego zegarka, z rolowanym ekranem.

Jak widzicie na grafikach, w normalnej formie urządzenie ma kompaktową, typowo okrągłą konstrukcję, składającą się z dwóch regularnych części i wąskiej ramki pomiędzy nimi. To właśnie dzięki niej można ekran powiększyć. Wystarczy naciśnięcie korony z boku obudowy, by dowolnie powiększyć lub zmniejszyć powierzchnię ekranu. Możliwe jest to również przez wykonanie odpowiedniego ruchu na wyświetlaczu, jak widać to na ilustracjach patentowych. Przy maksymalnym rozłożeniu do dyspozycji użytkownika byłby owalny ekran, o około 40% większy niż ten standardowy. Konstrukcja pozwala też na rozwinięcie tylko jednej części.

Z dokumentacji wynika także, że smartwatch da możliwość dostosowywania wyświetlacza do konkretnych aplikacji. Przykładowo, będzie można podzielić do na dwie części, jedną pozostawiając do sterowania, a drugą do wyświetlania treści. Samsung ma zamiar umieścić w tym urządzeniu także aparat, znajdujący się w środkowej ramce, dzięki któremu można byłoby robić zdjęcia i nagrywać treści wideo.

Oczywiście należy pamiętać, że to jedynie patent, który może nigdy nie zostać wykorzystany. Sama konstrukcja wydaje się interesująca, choć taki ekran z pewnością zajmie sporo miejsca, co przełożyłoby się na całkowite wymiary i wagę urządzenia. Można się też spodziewać, że zanim Samsung weźmie się na poważnie za ten smartwatch, najpierw wypuści na rynek smartfon z rolowanym wyświetlaczem.