Samsung szykuje Galaxy A53 w aż trzech wersjach

Do tego, że Samsung wypuszcza flagowce w dwóch wariantach, różniących się wykorzystanym procesorem, już przywykliśmy. Na jedne rynki trafia model z Exynosem, na inne ze Snapdragonem. Wygląda jednak na to, że podobną taktykę firma chce zastosować także w modelu ze średniej półki – Galaxy A53.

Seria Galaxy A jest bardzo popularna, głównie dlatego, że w tej rodzinie znajdziemy urządzenia ze średniej i niskiej półki, o wiele tańsze niż flagowce producenta. Świetnym przykładem sprzedażowego hitu jest chociażby Galaxy A52, który z miejsca stał się niezwykle popularny. Teraz Samsung przygotowuje się do zaprezentowania jego następcy, który wedle najnowszych plotek, ma występować w aż trzech wariantach, w zależności od rynku. Powód takiego działania jest prosty, producent chce uniknąć problemów z dostawami komponentów. To akurat nie dziwi, branża smartfonowa także boryka się z utrudnieniami z tego tytułu, a zapewnienie ciągłości produkcji wystarczającej liczby urządzeń jest nie lada wyzwaniem.

Serwis Galaxy Club dotarł do informacji, wedle których Galaxy A53 na różnych rynkach będzie wyposażony w różne procesory. Nie ma to jednak związku z wariantami 4G czy 5G, bo wydaje się, że powstanie tylko wersja obsługująca sieć najnowszej generacji.

Galaxy A53 ma występować w trzech wariantach

Serwis podaje trzy różne numery modeli. SM-A536B ma być przeznaczony na rynek europejski, zapewniając dostęp do 5G. Tak samo zresztą jak SM-A536E, który przewidziany jest dla Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Azji i Indii. Ostatnim jest wariant SM-A536U, który trafi do Ameryki. Na pewno pojawią się w nich dwa chipy – Exynos (prawdopodobnie Exynos 1200) i Snapdragon, ale nie wiemy, który z nich trafi do jakich krajów. Tego powinniśmy dowiedzieć się w najbliższych miesiącach, bowiem jak głoszą plotki, Galaxy A53 zadebiutuje w okolicach marca.

Niestety obecnie przecieki niewiele zdradzają z jego specyfikacji. Mówi się o aparacie głównym o rozdzielczości 64 Mpix i baterii o pojemności 5000 mAh. To jednak bardzo niewiele, więc musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na kolejne informacje.