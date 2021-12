Ten system wysyła policyjne drony do strzelanin. Ulepszono system ShotSpotter

Kojarzycie może grę Cyberpunk 2077 polskiego studia CD Projekt Red, przedstawiającą wizję przyszłości? W niej nasze złe uczynki były karane pościgiem policyjnym, w którym na samym początku brały udział specjalne policyjne drony. Wspomnienie o tym nie jest przypadkiem, bo trudno powstrzymać się przed podobnymi porównaniami, opisując ulepszony właśnie o drony ShotSpotter, czyli amerykański system policji.

ShotSpotter nie jest niczym nowym, ale teraz został ulepszony

W Polsce usłyszenie wystrzałów broni w środku miasta należy do rzadkości, ale aż tak spokojnie nie jest na całym świecie. Niektóre państwa mają doświadczenie z akcjami tego typu od lat i dlatego wiedzą, że kiedy gdzieś zacznie się strzelanina, dotarcie na to miejsce w możliwie najkrótszym czasie, jest kluczowe. Nie tylko po to, aby wyjaśnić sytuację, ale też po to, aby możliwie najszybciej udzielić pomocy potencjalnie postrzelonej osobie i zatrzymać potencjalnych sprawców.

Dlatego też w ponad 120 miastach Republiki Południowej Afryki, na Karaibach, ale przede wszystkim USA, zainstalowano system ShotSpotter amerykańskiej firmy. Ten wykorzystuje rozsiane po całym mieście mikrofony, stanowiące sieć do wykrywania „głośnych i impulsywnych dźwięków”, czyli głównie właśnie wystrzałów z broni. Za każdym razem, gdy taki dźwięk zostanie wykryty, jego oceną zajmuje się zarówno sztuczna inteligencja, jak i ludzki personel.

Geograficzny punkt pochodzenia wystrzału może być określany poprzez analizę różnic rzędu milisekund w czasie, w którym dźwięk został odebrany przez różne mikrofony (przynajmniej trzy) z różną skutecznością na podstawie stosunkowo prostego algorytmu. Dzięki wskazanej lokalizacji do gry może wkroczyć policja, dojeżdżając na miejsce. Problem w tym, że może trwać to zbyt długo, ograniczając czas na odpowiednią reakcję.

Jak współpraca z Airobotics ulepszyła ShotSpotter dla Izraela?

Na mocy współpracy między Airobotics i ShotSpotter w Izraelu zostanie zainstalowany ten sam system, ale z dodatkiem dronów. Każdy z nich będzie bazował na własnej, zadaszonej stacji dokującej, gdzie jego akumulatory będą ładowane w automatyczny sposób. Ważną rolę odegra w tym zrobotyzowane ramię, które będzie wyciągać z drona wyczerpany akumulator i zastęoiwać go tym w pełni naładowanym.

Wprawdzie w tej nowej wersji systemu, patrol policji nadal będzie wysyłany na miejsce strzelaniny, ale uprzedzi go najbliższy dla miejsca dron, który zareaguje w kilka sekund po uznaniu wystrzału za prawdziwy i natychmiast poleci do jego źródła. Policjanci będą mieli przedwcześnie pogląd na sytuację, analizując obraz na żywo z kamery pokładowej drona.