Szukasz prezentu na święta? Sprawdź nowe promocje na smartfony Xiaomi

Jeśli myśleliście nad zakupem nowego smartfona, czy to dla siebie, czy w ramach prezentu, warto zerknąć na to, co przygotowało Xiaomi. Na liście znalazły się popularne modele w atrakcyjnych cenach.

Świąteczna promocja na smartfony Xiaomi

Szukając idealnego prezentu na święta warto sprawdzić, jakie promocje z tej okazji przygotowali producenci smartfonów. Oczywiście nie mogło zabraknąć obniżek od Xiaomi. Na liście przecenionych modeli znalazło się wiele popularnych urządzeń i to na każdą kieszeń.

Czytaj też: Poradnik Świąteczny 2021 – Świąteczna promocja od MSI na sprzęt z serii Modern

Już za 999 można bowiem kupić Redmi Note 9 Pro w wersji z 6 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Jeśli zaś dołożycie sto złotych więcej, to za 1099 zł możecie zgarnąć Redmi Note 10 5G w wariancie 4/128 GB. Szukając czegoś nowszego możecie zwrócić uwagę na Xiaomi 11 Lite 5G NE, który niedawno debiutował w naszym kraju. Smartfon ten wyposażono w procesor Snapdragon 778G, wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala, aparat do selfie 20 Mpix i potrójną konfigurację z tyłu – 64 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix.

Posiadając znacznie większy budżet, warto sięgnąć po Xiaomi 11T, napędzany przez procesor MediaTek Dimensity 1200 Ultra. producent wyposażył go w profesjonalny aparat 108 Mpix, wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i szybkie ładowanie z mocą 67W.

Czytaj też: Poradnik Świąteczny 2021 – Logitech

Oto wszystkie smartfony Xiaomi, które znalazły się w świątecznej ofercie:

Redmi Note 9 Pro (6/64 GB) – 999 zł

Redmi Note 10 5G (4/128 GB) – 1099 zł

Mi 11 Lite 5G (6/128 GB) – 1499 zł

Mi 11 Lite 5G (8/128 GB) – 1599 zł

Xiaomi 11 Lite 5G NE (6/128 GB) – 1499 zł

Xiaomi 11 Lite 5G NE (8/128 GB) – 1699 zł

Xiaomi 11 Lite 5G NE (8/256 GB) – 1999 zł

Xiaomi 11T (8/128 GB) – 2099 zł

Xiaomi 11T (8/256 GB) – 2299 zł

Promocja ruszyła dzisiaj i potrwa do 31 grudnia 2021 roku.