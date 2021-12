Firma TuSimple zaliczyła pierwszy test drogowy swojej autonomicznej ciężarówki

Firma TuSimple Holdings Inc. pochwaliła się właśnie tym, że ich autonomiczna ciężarówka pokonała bezproblemowo 128-kilometrową trasę poruszając się po drogach publicznych bez ludzkiego kierowcy w środku.

Test odbył się w Kalifornii, a wszystkie szczegóły zostały ustalone wcześniej z tamtejszą policją, która eskortowała autonomiczny pojazd z ładunkiem przez całą drogą. W ramach bezpieczeństwa, mniej więcej 8 kilometrów przed ciężarówką jechał też pojazd pilotujący z ludzkim kierowcą, który w razie jakiejś niestandardowej sytuacji na drodze (np. wypadku) miał za wczasu ostrzec centralę TuSimple i przerwać test.

Do żadnej takiej sytuacji nie doszło. Autonomiczny system pokonał całą planowaną trasę w godzinę i 20 minut kończąc swój kurs w centrum dystrybucyjnym w Phoenix. Oprócz nudnej jazdy po autostradzie, komputer pokładowy poradził sobie również z jazdą po miejskich ulicach, płynną zmianą pasów i stosowaniem się do sygnalizacji świetlnej.

Nagranie z testu autonomicznego systemu możecie obejrzeć tutaj:

Test ten jest zwieńczeniem 18 miesięcy pracy nad automatycznym systemem, podczas których inżynierowie z TuSimple przeprowadzili 1800 mniejszych testów, testując większość możliwych scenariuszy między Tucson a Phoenix. TuSimple odpowiada za sam system sterowania. Same pojazdy, w których jest on montowany to ciężarówki firmy Navistar International Corp.

Reklama

Czytaj również: Autonomiczne ciężarówki trafią do floty Lidla

I to właściwie wszystkie informacje. Jak na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle autonomiczny system opracowany przez TuSimple będzie mógł być wykorzystywany na drogach publicznych bez żadnej eskorty policji, czy też pojazdu pilotującego. Rozwiązaniem tym będzie na pewno zainteresowana firma UPS Inc., która już teraz korzysta z rozwiązań TuSimple.