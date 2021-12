Xiaomi POCO M4 Pro 5G już w Polsce. I to w promocji na start

POCO M4 Pro 5G jest już dostępny w naszym kraju. Warto więc przyjrzeć się mu bliżej, zwłaszcza, że jak zwykle Xiaomi przygotowało promocję na start.

Specyfikacja POCO M4 Pro 5G

Po raz kolejny firma oferuje nam model, który przyciągnie wielu dzięki stosunkowi wydajności do ceny. POCO M4 Pro 5G napędza procesor MediaTek Dimensity 810,oczywiście zintegrowany z modelem 5G. Do tego do dyspozycji jest 4 lub 6 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz oferuje zwiększoną jasność w porównaniu do poprzednika. Jest to 450 zamiast 400 nitów.

Xiaomi zadbało też o pojemną baterie 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W. Nie zabrakło też Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, NFC i głośników stereo. Smartfon działa na Androidzie 11 z nakładką MIUI 12.5. Czytnik linii papilarnych umieszczono w bocznej ramce.

Jeśli chodzi o aparaty, to z przodu znajdziemy kamerkę 16 Mpix, zaś z tyłu podwójną konfigurację z jednostką główną 50 Mpix Samsung ISOCELL JN1 i obiektywem szerokokątnym (119 stopni) 8 Mpix. Smartfon ma wymiary 163,5 × 75,8 × 8,8 mm i waży 195 gramów, obudowa jest odporna na zachlapania (IP53).

Cena?

Jak już wspomnieliśmy, na start przygotowano promocję, ale należy się spieszyć, bo jest ona ważna tylko do końca dzisiejszego dnia (13 grudnia). Decydując się dzisiaj na zakup, za wariant 4/64 GB zapłacimy 899 zł, zaś za 6/128 GB – 999 zł.

Promocja obowiązuje w sklepach Xiaomi (https://mi-home.pl, https://mi-store.pl, https://mimarkt.pl) oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom, Amazon czy Allegro.

Regularne ceny prezentują się następująco: