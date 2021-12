Szczegóły i zdjęcia Intel Arc Alchemist. Nowości o kartach graficznych Intela

Przez ostatnie dni wiele powiedziano o kartach graficznych Intela po tym, jak po raz pierwszy kanał Moore’s Law is Dead ujawnił nowe szczegóły i zdjęcia Intel Arc Alchemist. Przejdźmy więc od razu do tego, co najważniejsze, podkreślając, że najwyraźniej Intel oprze całą swoją ofertę na dwóch wariantach GPU – DG2-512 i DG2-128 EU, porzucając dotychczas spekulowanego DG2-384. Zdjęcia procesorów o dwóch tylko wielkościach, wskazują na to bezpośrednio.

Wielkość procesorów graficznych Intel Arc Alchemist. Firma stworzy kilka kart graficznych na podstawie dwóch matryc krzemowych

Konsekwencją udostępnienia nowych zdjęć procesorów graficznych Intel Arc Alchemist, było oszacowanie ich rzeczywistych rozmiarów. Odpowiada za to użytkownik Locuza z Twittera, który udostępnił obliczenia. Wedle nich najwydajniejsze GPU Intela, DG2-512 będzie mierzyć około 396,2 mm2, co sprawi, że będzie większe zarówno od NVIDIA GA104 (obecny m.in. w RTX 3070 Ti), jak i AMD Navi 22. Dla przypomnienia, karty graficzne z tymi procesorami rzucą rękawice GeForce RTX 3070/Ti oraz AMD Radeon RX 6700 XT.

Podobnie jest w przypadku matrycy DG2-128, która mierzy około 147.7-154.9mm2 i która mierzy znacznie mniej w porównaniu do TU117 z GTX 1650. czy najpewniej też GA107. Poniżejmożecie rzucić okiem na obrazujące to grafiki, a nawet diagram tego, co znajdzie się wewnątrz obu GPU, w których Intel obok tradycyjnych jednostek obliczeniowych, wsadzi też specjalne rdzenie obsługujące obliczenia sztucznej inteligencji specjalnie dla technologii Raytracing, jak i super-samplingu.

Alfa i Omega kart graficznych Intel Arc Alchemist

W kwestii wydajności, flagowa karta graficzna Intela będzie oferować łącznie 32 rdzeni Xe, 512 silników wektorowych i 4096 jednostek ALU. Wedle 3DCenter, jej rdzeń DG2-512 EU zaoferuje więcej TMU i ROP niż modele konkurencji w postaci NVIDIA i AMD. Zaoferuje jednak mniej jednostek z myślą o operacjach Ray-Tracingu, a po stronie pamięci VRAM będzie współpracował z 16 GB GDDR6 (a nawet 32 GB) na nieznanej magistrali. Wszystko to przy TDP wyznaczonym na 225 W, o którego zada połączenie 8- oraz 6-pinowej wtyczki.

Nasza Omega, czyli potencjalnie (szanse na DG2-64 ciągle są) najsłabsza karta graficzna Intela, będzie bazować na rdzeniu DG2-128EU. Ten ma oferować 1024 jednostki cieniujące FP32 i nawet 8 GB pamięci GDDR6 przy TDP około 75 W, co ma uczynić go alternatywą dla starszych kart graficznych na rynku.

Najgorsze jest to, że nadal premiera kart Intela jest owiana tajemnicą. Wprawdzie firma potwierdziła, że zrealizuje ją w I kwartale 2022 roku, ale nadal nie wiemy, czy debiut będzie dotyczył modeli mobilnych, czy stacjonarnych. Problem w tym, że wedle źródła masowa produkcja układów DG2 jeszcze nawet nie ruszyła, a próbki kwalifikacyjne mają trafić do partnerów dopiero w styczniu.