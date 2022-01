5G to coraz większy problem amerykańskich lotnisk. Znane linie zawieszają loty

Linie lotnicze mają coraz większe obawy związane z możliwością zakłócania pracy wysokościomierzy przez działanie sieci 5G w Stanach Zjednoczonych. Problem dotyczy głównie lotów Boeingów 777.

Sieć 5G a wysokościomierze

Przypomnijmy, że Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) od dłuższego czasu ostrzega, że sieć 5G w paśmie C (3,4-3,8 GHz) może zakłócać pracę wysokościomierzy samolotów. Kroki podjęte przez amerykańskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego zostały uznane za niewystarczające. Przypomnijmy, że chodziło o utworzenie specjalnych tref buforowych wokół wybranych lotnisk.

Problem ten dotyczy prawdopodobnie tylko rynku amerykańskiego, bo pasmo C obejmuje tam wyższy zakres częstotliwości niż w Europie. Szczegółowe wyjaśnienie znajdziecie w poniższym odnośniku.

Czytaj też: Lotniska w USA ze specjalnymi strefami bez sieci 5G. Czy problem pojawi się też w Polsce?

Linie lotnicze zawieszają loty. Problem dotyczy głównie Boeinga 777

Emirates, największa linia lotnicza wykorzystująca Boeingi 777 od 19 stycznia do odwołania zawiesza loty do Bostonu, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco i Seattle. Emirates zapewnia jednak o ścisłej współpracy z producentami samolotów oraz amerykańskimi regulatorami w celu wyjaśnienia obaw. Samoloty linii nadal będą latać do Nowego Jorku JFK, Los Angeles (LAX) i Waszyngtonu (IAD).

Z tego samego powodu harmonogram lotów zmienia China Airlines, a Korean Air Line wycofuje loty z udziałem Boeinga 777 oraz 747-8. Z kolei Cathy Pacific z HonkKongu rozważa zmianę samolotów na wybranych trasach. Co najmniej jeden lot odwołała Lufthansa, a na niektórych trasach rezygnuje z Boeingów 747-8 oraz 747-400. Boeingi 777 na inne samoloty wymieniają Air India, Singapore Airlines i Austrian Airlines.

Reklama

Japan Airlines powołuje się na komunikat wysłany przez Boeinga, mówiący, że sygnał sieci 5G (red. w paśmie C) zacznie działać w USA 19 stycznia 2022 r. i może zakłócać działanie wysokościomierza fal radiowych zainstalowanego na Boeingu 777. Zarówno producent, jak i linie lotnicze wolą dmuchać na zimne do czasu rozwiania wątpliwości w tej sprawie.

AT&T i Verizon ogłosiły opóźnienie wdrożenia sieci 5G w paśmie C na wybranych obszarach w pobliżu lotnisk. Federalna Komisja Łączności musi teraz jak najszybciej zbadać i wyjaśnić sprawę możliwego zakłócania pracy wysokościomierzy.