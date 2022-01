Polacy zajęli 2 miejsce w konkursie Open Data Addathon. Stworzyli jedną z lepszych aplikacji transportu publicznego dla Abu Zabi

Globalny konkurs Open Data Addathon został zorganizowany w grudniu 2021 r. przez Abu Dhabi Digital Authority. Zadaniem międzynarodowych zespołów składających się ze studentów, naukowców i przedstawicieli firm sektora informatycznego było zaproponowanie – na podstawie udostępnionych zbiorów danych – innowacyjnego rozwiązania dla metropolii przyszłości.

Uczestnicy konkursu przekształcali otrzymane informacje w użyteczne dane wyjściowe, definiowali problemy i przedstawiali prototypy rozwiązań. Oczekiwanym rezultatem ich pracy było nie tylko zwiększenie efektywności funkcjonowania transportu zbiorowego w nowoczesnej metropolii, ale także poprawa komfortu mieszkańców i zmniejszenie ruchu samochodów, a co się z tym wiąże obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Szczególnie istotne były pomysły odpowiadające na największe wyzwania i problemy współczesnych miast: nadmierny poziom zanieczyszczeń, stałe dostawy energii, efektywność transportu czy szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Polski zespół konkursowy stworzyli studenci z Międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej SMART CITY, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych DATA SCIENCE CLUB. W jego składzie znaleźli się: Stanisław Raczkiewicz, Paweł Saniewski, Adam Miśkiewicz, Michał Kaza, Maciej Grzelczyk, Igor Nowacki i Aleksandra Jamróz.

– Po rozmowach z mieszkańcami Abu Dhabi inaczej spojrzeliśmy na analizowane dane. Zauważyliśmy, że większość osób w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wybiera samochód do nawet krótkich podróży. Zaczęliśmy się zastanawiać – co właściwie jest tego przyczyną – wyjaśnia Aleksandra Jamróz, ze zwycięskiego zespołu, na co dzień studentka II roku Informatyki na Politechnice Warszawskiej