Antybalistyczny system THAAD zadziałał po raz pierwszy i uratował wiele istnień ludzkich

Podczas ostatniego ataku jemeńskich bojowników Huti na Zjednoczone Emiraty Arabskie antybalistyczny system THAAD zadziałał po raz pierwszy w historii, przechwytując rakietowy pocisk balistyczny średniego zasięgu. Jest to oficjalnie pierwsze użycie THAAD w akcji, choć jest to system, który na służbie jest już aż 15 lat.

Zjednoczone Emiraty Arabskie w 2011 roku zamówiły systemy THAAD z USA i doczekały się ich dostaw w 2015 roku. Był to najwyraźniej opłacalny zakup, który dołączył do bogatego arsenału państwa w zakresie obrony powietrznej, bo ten obejmuje m.in. 50 rosyjskich zestawów Pancyr-S1, amerykańskie zestawy MIM-104 Patriot i 24 brytyjskich zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Rapier. To jednak THAAD (Terminal High Altitude Area Defense System) okazał się przed kilkoma dniami nieoceniony.

Ten opracowany przez Lochkeed Martin system obrony przeciwrakietowej za 1,135 miliardów dolarów obejmuje ciężarówkę M1075 Oshkosh, na której znajduje się 9 wyrzutni po 10 pocisków każda. Częścią systemu jest też stosownie oddalone od wyrzutni centra dowodzenia HMMWV z radarem, a samo przechwycenie wrogiego pocisku jest realizowane z wykorzystaniem jednoczłonowej rakiety napędzanej silnikiem Pratt & Whitney Rocketdyne na paliwo stałe. Ta bezpośrednio trafia w lecący pocisk balistyczny poprzez bezpośrednie trafienie jego głowicy bojowej.

To właśnie miało miejsce w nocy z 16 na 17 stycznia, kiedy to THAD przechwycił pocisk balistyczny buntowników Huti w emiracie Al Dhafra (zachodniej części kraju). Celem ataku tego pocisku miała być instalacja naftowa w pobliżu bazy lotniczej, gdzie obok sił państwa, stacjonują również te amerykańskie i francuskie.

Niestety nie wszystkie zagrożenia ze strony Hutiów zostały wyeliminowane. Ten jeden pocisk był tylko częścią znacznie rozleglejszego ataku z użyciem pocisków manewrujących, dronów i amunicji krążącej. Te dotarły m.in. do zbiorników paliwa na międzynarodowym porcie lotniczym, co doprowadziło do śmierci trzech cywilów i zranienia sześciu.